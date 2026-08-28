Barcelona'nın, Julian Alvarez transferini gerçekleştirememesi halinde hücum planında karar kıldığı görülüyor. Zira kulüp içindeki gelişmeler, alternatif planın yeni bir forvet aramak olmadığını, aksine Raphinha'ya net santrfor pozisyonunda güvenmek olduğunu ortaya koydu. Bu, Hansi Flick'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir seçenek ve son anda zorunlu olarak başvurulan bir çözüm değil.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Barcelona, transfer piyasası kapanmadan net bir santrforla anlaşmayacak. Oysa bu mevki, yazın başında kulübün mutlak önceliğiydi.

Deco başkanlığındaki sportif yönetim, Alvarez dosyasını sonuna kadar açık tutma konusunda ısrarlı. Kulüp, listesinin en başına koyduğu bu transferden vazgeçmek istemiyor.

Barcelona, Flick'in kadrosunu Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, Dominik Livakovic ve Bizio olmak üzere 6 oyuncuyla güçlendirmişti. Ancak özellikle Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından santrfor mevkisi en belirgin ihtiyaç olmayı sürdürdü.

Bununla birlikte, alternatif bir forvete yönelmemek yalnızca Barcelona'nın Alvarez konusundaki ısrarına bağlı değil; aynı zamanda Flick'in Raphinha'nın bu mevkiyi doldurabileceğine dair köklü teknik inancına da dayanıyor. Alman teknik adam geçtiğimiz dönemde Brezilyalı kanat oyuncusunun rolünü geliştirmek ve ona daha çeşitli hücum görevleri vermek için çalışmıştı.

Flick, Raphinha'nın ileri uçta forvet olarak oynamasına imkân tanıyan özelliklere sahip olduğuna inanıyor; özellikle dinamizmi, baskı yapabilme yeteneği ve sürekli hareketliliği bu özellikler arasında. Bu unsurlar, daha önce Barcelona'da Lionel Messi ve Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele gibi oyuncularla benzer denemelerden yararlanmış olan Alman teknik adamın felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu.

Sezonun başlangıcı da Flick'in vizyonunu destekler nitelikte oldu. Raphinha 3 gol kaydederek, kendisine santrfor mevkisinde güvenilmesinin salt teorik bir fikir olmadığını, aksine Barcelona'ya gerçek hücum çözümleri sunabilecek bir seçenek olduğunu doğruladı.

Barcelona bu tasarımda yalnızca Raphinha'ya güvenmiyor. Takım, kaleye ulaşabilecek bir grup oyuncuya sahip; bunların başında yine 3 gol kaydeden Fermin Lopez geliyor. Ayrıca ön hattan golcü katkı sağlayabilecek Gordon ve Adeyemi de bulunuyor.

Raphinha'nın Flick yönetimindeki rakamları, kendisine duyulan büyük güvenin nedenini ortaya koyuyor. Alman teknik adamla ilk sezonunda 34 gol, ardından bir sonraki sezonda 21 gol kaydeden Brezilyalı, iki sezonda 55 gole ulaştı; bu sezonun başında da buna 3 gol daha ekledi.

Böylece Barcelona, Alvarez planı ile Raphinha planını aynı yola koymuş görünüyor. Kulüp Arjantinli forvetin transferini bitirmeyi başarırsa Flick dünya standartlarında bir santrfora kavuşacak; transfer kapalı kalırsa Alman teknik adam çözümü zaten kadrosunda bulunduruyor. Zira Raphinha'yı yeni bir rol için hazırlayarak, 11 numaralı oyuncuyu Barcelona'nın uğruna transfer yapmadığı forvete dönüştürebilir.