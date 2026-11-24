Joe Hart, Newcastle'ın Arsenal ile berabere kaldığı maçta Lukas Hornicek'in Noni Madueke'nin beraberlik golündeki rolünü değerlendirdi. Eski İngiltere kalecisi, kurtarış zor olsa da Hornicek'in hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi. Hart ayrıca, en iyi dönemindeki Nick Pope'un yazın transfer edilen kaleciyi ilk 11'in dışında tutacağını savundu.

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Hart, Hornicek'in Arsenal karşısındaki hatasını değerlendirdi

Hart'a göre Hornicek, cumartesi günü Arsenal ile berabere kaldıkları maçta Madueke'nin beraberlik golünü önleyemediği için büyük hayal kırıklığı yaşayacak. 24 yaşındaki kaleci şuta dokunsa da topun ağlara gitmesini engelleyemedi.

Eski İngiltere ve Manchester City kalecisi, Match of the Day programında kurtarışın zorluğunu kabul ederken golün ağır bedeline de dikkat çekti. Coventry ve Everton karşısında alınan son yenilgilerin ardından Hornicek'in oyununda hatalar görülmeye başladı.

Şut öncesinde savunmacılar Newcastle kalecisinin görüşünü kapattı

Hart, Madueke içeri kat ederken Martin Odegaard'ın dıştan koşu yapmasıyla Çekya millî oyuncusunun karşılaştığı taktik zorlukları anlattı. Dan Burn ve Lewis Hall şutu engellemek için hızla o tarafa giderken Hornicek, açık kalan alanı kapatmak üzere pozisyonunu merkezden yana kaydırdı.

Top, Hall'un kayarak müdahalesinden az farkla sıyrılıp 1,98 metrelik Burn'ün bulunduğu bölgeden geçti. Bu yüzden Hornicek topu son ana kadar göremedi. Anında yeniden pozisyon almak zorunda kalan kaleci elini yere doğru geç uzattı ve şut eldiveninin üst kısmına çarptı.

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"Çaresizce arkasına baktığını görüyorsunuz. Bu, üç puan ve büyük bir galibiyetle maç sonunda yaşanan o duygu arasındaki fark," dedi Hart. "Madueke çok sevindi, Hornicek ise hayal kırıklığı yaşayacak ama kurtarılması gerçekten çok zor bir goldü."

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Hart, "Kendini kanıtlamaya çalışan üst düzey bir kaleci ama bu pozisyonun zorluğu da burada," diye açıkladı. "Hornicek topu ancak o anda görebiliyor. Bu yüzden elini yere doğru uzatıyor, zamanlamayı tam ayarlayamıyor ve top eldiveninin üst kısmına çarpıyor."

Yazın harcanan 40 milyon sterline rağmen ölçüt hâlâ Pope

Hornicek, birinci kaleci olmak için yazın Portekiz ekibi Braga'dan Tyneside'a geldi. Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusu Ewen Jaouen de takıma katıldı. Bu transferlerle St James' Park'ın uzun süredir kalecisi olan Pope üçüncü seçenek konumuna düştü.

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Newcastle efsanesi Alan Shearer, kulübün Pope'un yerine iki kaleci almak için 40 milyon sterlinin üzerinde harcama yaptığını hatırlatınca Hart, yeni gelen iki isimden hiçbirinin tam anlamıyla uyum sağlayamadığını savundu. Pope geçen sezon omuz sakatlığıyla mücadele etmiş olsa da Hart, İngiliz kalecinin en iyi formunda hâlâ daha üstün olduğu görüşünde.

Hart, "Hornicek'in iyi anları oldu ama en iyi formundaki Nick Pope, Newcastle formasıyla açıkça daha iyisini yaptı ve bunu kupalarla, iyi performanslarla kanıtladı," yanıtını verdi. "Ama senin de dediğin gibi Al, transferlerin hiçbiri gerçekten uyum sağlayamadı."

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Newcastle'ın kalecileri üzerindeki baskı artıyor

Hornicek, pahalıya mal olan hataları azaltması ve Newcastle'ın yazın kaleye yaptığı büyük yatırımın karşılığını vermesi için giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Premier Lig kariyerine genel olarak sağlam bir başlangıç yapsa da Coventry, Everton ve Arsenal karşısındaki dikkat çekici hataları istikrarına ilişkin soru işaretleri yarattı. Jaouen fırsat beklerken Pope da hâlâ St James' Park'ta. Bu nedenle Newcastle'ın kaleci tercihleri mercek altında olmaya devam ediyor.