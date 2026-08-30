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Transfer, haberler: Ritsu Doan Eintracht Frankfurt'ta kalacak mı?

Eintracht Frankfurt'ta kadroda hâlâ ciddi hareketlilik yaşanması bekleniyor. Gündemde özellikle Ritsu Doan var.

Japon kanat oyuncusunun Al-Ittihad ile bir iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bunu Sky bildirdi. Frankfurt'un da bu anlaşmadan haberdar olduğu aktarıldı. Daha birkaç gün önce, Doan'ın Al-Ittihad'da Leverkusen'e transfer olan Moussa Diaby'nin yerini alacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

Doan için Suudi Arabistan'da yıllık net 9 milyon euro maaşın gündemde olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Frankfurt'a 18 milyon euroluk bir teklif de gelmiş durumda. İki kulübün son gününe kadar bir transfer konusunda anlaşmaya varıp varmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Doan'ın yanı sıra salı gününe kadar üç Eintracht oyuncusu daha kulüpten ayrılabilir. Stoper Arthur Theate'in FC Bologna'ya kiralık gitmesi şimdiden kesinleşti. Jean-Matteo Bahoya için de bir ayrılık ihtimali belirginleşmiş durumda; kanat oyuncusu Hull City'ye gidebilir.

Hugo Larsson da ayrılıkla anılıyor. Orta saha oyuncusu iki İngiliz kulübüyle görüşme yaptı, bunlardan biri Crystal Palace. İkinci talibin kim olduğu konusunda ise farklı bilgiler var. Transfermarkt.de, Brentford'u işaret ederken Sky Fulham'ı öne çıkarıyor.

Niels Nkounkou için de bir transfer ihtimali doğabilir. Sol bek, Fransa Ligue 1 ekibi OGC Nice ile anılıyor ve böylece ülkesine dönebilir.

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Transfer, haberler: Jamie Leweling'in AS Roma'nın listesinde olduğu öne sürüldü

AS Roma, Jamie Leweling için VfB Stuttgart'ın kapısını çaldı. Sky Italia bilgilerine göre İtalyanlar, Schwaben ekibine somut bir model sundu: 5 milyon euroya kiralama ve ardından 35 milyon euro tutarında zorunlu satın alma maddesi. Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre Stuttgart bu ilk teklifi reddetti.

Alman Sky'ın haberine göre Roma, Alman milli oyuncuyu beş yıllık sözleşmeyle transfere ikna etmek istiyor. Ancak Leweling'in başka kulüplerin de listesinde olduğu belirtiliyor. Diğer ilgililer arasında Inter'in yanı sıra İngiltere'den kulüpler de gösteriliyor.

VfB, 25 yaşındaki oyuncunun transferini prensipte dışlamıyor. Stuttgart, oyuncu satışlarından gelecek gelire ihtiyaç duyuyor. Ancak bir ayrılık için Roma'nın, Stuttgart'ı transfere ikna edebilmek adına teklifini görünüşe göre daha da iyileştirmesi gerekecek.

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Transfer, haberler: Eski Leverkusenli Leon Bailey İspanya yolcusu mu?

Sevilla, Leon Bailey transferiyle yakından ilgileniyor gibi görünüyor. Transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre Endülüs ekibi, Aston Villa ile doğrudan temas hâlinde. Masadaki model ise sıra dışı: Bailey, önce Birmingham'da 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatabilir, ardından kiralık olarak gönderilebilir.

41 kez Jamaika Milli Takımı formasını giyen oyuncu, 2021 yılında Bayer Leverkusen'den 31 milyon euro karşılığında Villa'ya transfer olmuştu. Ancak artık Premier League kulübündeki perspektifinin sınırlı olduğu görülüyor. Bailey, sezonun ilk iki maçında da maç kadrosunda yer almadı.

Kanat oyuncusuyla Sevilla'nın yanı sıra Al-Diriyah'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Suudi Arabistan kulübü bu sezon yükseldi.

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Transfer, haberler: Atalanta kaptanı ayrılığın eşiğinde

35 yaşındaki Marten de Roon, Serie A içinde bir transfere hazırlanıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre AS Roma ile Atalanta Bergamo, ön libero oyuncusunun transferi konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardı.

44 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen oyuncu, Atalanta'da son dönemde kaptan olarak ilk tercih durumundaydı ve takımı düzenli olarak sahaya çıkarıyordu. Ancak de Roon, მიმდინარე sezonda şu ana kadar henüz forma giymedi.

Bu arada bonservis bedelinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. De Roon'un Bergamo'daki sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor, bu nedenle Atalanta sözleşmenin bitimine bir yıl kala yine de bir transfer bedeli alacak. Bunun ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

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Transfer, haberler: RB Leipzig bir forvet daha gönderecek mi?

Conrad Harder konusunda çözümün şekillenmekte olduğu görülüyor. RB Leipzig'in santrforunun transferini tamamlamak için Fransa'ya giderek Racing Strasbourg'a katılması bekleniyor. Bunu Danimarka'dan Tipsbladet bildirdi. Buna göre sezon sonuna kadar kiralık bir anlaşma planlanıyor.

Harder, daha geçen yıl Sporting'den 24 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Son günlerde Danimarkalı oyuncu birçok kulüple anıldı. Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra Leeds United ile Galatasaray da muhtemel alıcılar arasında gösteriliyordu.

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Transfer, haberler: Chelsea'ye yeni kaleci

Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Chelsea'ye katılıyor ve Stamford Bridge'de çok yıllı bir sözleşmeye imza atıyor. Bu transfer için Aston Villa'nın yaklaşık 8,7 milyon euro bonservis alacağı belirtiliyor.

Martinez, 2020 yılında Arsenal'den Villa'ya transfer olmuştu. 33 yaşındaki kaleci, Birmingham ekibi adına toplam 256 resmi maçta görev yaptı.

2022 dünya şampiyonunun Chelsea'de gelecekte bir numara rolünü üstlenmesi bekleniyor. Şu ana kadarki birinci kaleci Robert Sanchez, son dönemde yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

Aston Villa'nın Martinez'in ayrılığına şimdiden hazırlandığı belirtiliyor. Villans, yaklaşık bir buçuk hafta önce Zion Suzuki'yi kadrosuna kattı ve artık Arjantinlinin halefi olarak hazır durumda. Daha önce Noah Atubolu da Avrupa Ligi şampiyonunun yeni bir numarası olmaya en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Ancak Alman kaleci artık Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

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