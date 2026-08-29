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Transfer, Haberler: Sacha Boey Bundesliga içinde transfere mi gidiyor?

Yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala, Sacha Boey'nin yeni kulüp arayışında Almanya içinden sürpriz bir seçenek şekilleniyor. 25 yaşındaki Fransız, Bayern Münih'te satış listesinin en üst sıralarında yer aldıktan ve kendisine kendisiyle yola devam edilmeyeceği bildirildikten sonra, sportif yönetici Max Eberl de kamuoyu önünde Bayern'in Fransız oyuncuyu memnuniyetle göndermek istediğini vurgulamıştı.

Ancak şu ana kadar somut teklifler gelmediği için, Galatasaray'a bir kez daha dönüş ihtimalinin yanı sıra bu dosyada şimdiye dek pek hareket yaşanmadı.

Hamburger Morgenpost'un haberine göre, Hamburg SV uzun süredir sağ kanatta açık kalan boşluğu kapatmak için sağ bekle ilgileniyor. Sportif açıdan Fransız oyuncu önemli bir takviye olurdu ancak mali açıdan bu transferin zemini oldukça sallantılı.

Kuzey Alman ekibi için yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisle kalıcı transfer karşılanabilir değil, bu nedenle pratikte yalnızca kiralık formülü düşünülebilir. Ancak geçici bir transferde bile Münih'teki maaş dev bir engel teşkil ediyor, bu yüzden anlaşmanın gerçekleşmesi için tarafların muhtemelen yaratıcı bir çözüm bulması gerekecek.

Ayrıca HSV birden fazla seçenek üzerinde çalışıyor ve sportif açıdan yine ilgi çekici, mali açıdan ise daha gerçekçi görünen bir alternatifi gündemine aldı. Buna göre Hansa ekibinin Bayer Leverkusen ve onun sağ beki Arthur ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Bunu Sky duyurdu. Böylece Boey konusu Hamburg'da yeniden kapanmış oldu ve Bayern'de gündemde kalmaya devam ediyor.

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Transfer, Haberler: Galatasaray Rafael Leao'nun gelişini bekliyor

Türkiye'nin rekortmen şampiyonu cumartesi öğleden sonra Rafael Leao'nun yakında geleceğini duyurdu. X üzerinden Galatasaray, taraftarlarını saat 15.45'te yeni süperstarı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na gelmeye davet etti. Menajeri Antonio Leo ile birlikte yola çıkan Leao'nun, İstanbul devinde henüz cumartesi günü sözleşme imzalaması bekleniyor.

Konuşulan, 2030'a kadar sürecek ve Leao'ya iddiaya göre net 10 milyon euro kazandıracak bir sözleşme. Bonuslar dahil Galatasaray'ın AC Milan'a 45 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.





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Transfer, Haberler: Mohamed Amoura büyük olasılıkla VfL Wolfsburg'dan ayrılacak

Mohamed Amoura, VfL Wolfsburg'dan yine de ayrılabilir. OGC Nice ile birlikte Fransa'dan bir başka talip daha ortaya çıktı. Transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun olası transferi için kulüpler arasında görüşmeler zaten sürüyor.

RMC 'nin bilgisine göre burada, 20 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu içermesi beklenen bir kiralık anlaşma söz konusu. Buna göre görüşmeler zaten oldukça ileri aşamada.

Amoura son olarak Olympique Marseille ve FC Schalke 04 ile de anılmıştı. Bunun dışında fussballtransfers 'in haberine göre Serie A'dan Udinese Calcio'nun da Wolfsburglu forvetle ilgilendiği söyleniyor.

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Transfer, Haberler: Bayer Leverkusen 35 milyon euroluk bir transfere mi hazırlanıyor?

Bayer Leverkusen'de sağ tarafın planlanan yeniden yapılanması somut şekil alıyor. Moussa Diaby transferi görünüşe göre tamamlanmaya çok yakınken, yeni bir sağ bek arayışında da artık belirleyici bir adım atılmış durumda.

kicker'ın haberine göre Guela Doue, Werkself'e transfer olmaya karar verdi. 23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun yetkililere onay verdiği ve Leverkusen'e transferi açıkça istediği belirtiliyor. Böylece esas açıkta kalan konu Bayer ile Racing Strasbourg arasındaki anlaşma oldu.

Ancak mali çerçevede kulüplerin beklentileri hâlâ birbirinden farklı. kicker'a göre Leverkusen, Doue için 30 milyon euro ödemeye hazır. Strasbourg ise görüşmelere ilk etapta 50 milyon euroluk taleple girmişti.

Ancak müzakereler sürdüğü için dergi, Fransız birinci lig ekibinin bonservis beklentisini bu sırada belirgin şekilde aşağı çektiğini varsayıyor. Aksi durumda Bayer'in şimdiden başka seçeneklere yönelmiş olacağı ifade ediliyor. fussballtransfers'in bilgisine göre anlaşma yaklaşık 35 milyon euro civarında sağlanabilir.

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Transfer, Haberler: PSG'nin alışveriş turu görünüşe göre sürüyor

Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'nın FC Liverpool'a planlanan satışından doğacak mali alanın bir kısmını yeni bir stoper transferine yatırabilir. Yerel gazete Faro de Vigo'nun aktardığına göre Fransız şampiyon, Celta Vigo'dan Javi Rodriguez ile ilgileniyor.

Buna göre henüz somut bir teklif yok, ancak PSG'nin 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını şimdiden sorduğu belirtiliyor.

Rodriguez'in Celta ile 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak İngiltere'den birden fazla talip var: FC Everton, FC Fulham ve Newcastle United'ın da bir hamleyi düşündüğü söyleniyor. Salı günü son transfer gününe kadar buna uygun teklifler gelebilir.

PSG bu yaz şu ana kadar yeni oyuncular için 152 milyon euro harcadı. Buna karşılık yaklaşık 155 milyon euro gelir bulunuyor. Barcola tek başına büyük olasılıkla 117 milyon euroluk taban bonservis bedeliyle Reds'e katılacak.

Rodriguez, Celta altyapısından yetişti ve şu ana kadar kulüpten ayrılmadı. Dünya Kupası öncesinde ilk kez A Milli Takım formasını giyen İspanyol milli oyuncu, Galisyalılar adına profesyonel düzeyde şimdiye kadar 90 maça çıktı. Ancak nihayetinde Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

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Transfer, Haberler: Bremen görünüşe göre sol bekle güçleniyor

Werder Bremen, savunmanın sol tarafına takviye arayışında görünüşe göre bir sonraki adıma geldi. Sky 'ın bilgisine göre Bundesliga ekibi ile Moussa Ndiaye arasında sözlü anlaşma zaten sağlandı. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun Weser'e transferi için hâlâ RSC Anderlecht'in izni gerekiyor.

Habere göre Belçika birinci lig temsilcisiyle görüşmeler de artık son aşamaya geldi. Buna göre satın alma opsiyonu içeren bir kiralama planlanıyor. Werder Teknik Direktörü Daniel Thioune daha önce Ndiaye'ye olan ilgiyi kamuoyu önünde doğrulamıştı.