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Transfer, Haberler: Sacha Boey Bundesliga içinde transfere mi hazırlanıyor?

Yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala, Sacha Boey için yeni kulüp arayışında Almanya içinde sürpriz bir seçenek belirmeye başladı. 25 yaşındaki Fransız, Bayern Münih'te satış listesinde en üst sıraya yerleşirken ve kendisine plansız olduğu bildirilirken, sportif yönetici Max Eberl de kamuoyu önünde Bayern'in Fransız oyuncuyu göndermeyi memnuniyetle istediğini vurguladı.

Ancak şu ana kadar somut teklifler eksikti, bu nedenle Galatasaray'a bir kez daha dönüş ihtimalinin yanı sıra dosyada şimdiye kadar pek hareketlilik yaşanmadı.

Hamburger Morgenpost'un haberine göre, Hamburg da sağ beki gündemine aldı ve uzun süredir açık olan kanat boşluğunu kapatmak istiyor. Sportif açıdan Fransız oyuncu önemli bir takviye olurdu, ancak mali açıdan bu transfer sallantılı bir zeminde duruyor.

Kuzey Alman ekibi için yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisle kalıcı transfer karşılanabilir değil, bu nedenle pratikte yalnızca kiralık formülü düşünülebilir. Ancak geçici bir transferde bile Münih'teki maaş dev bir engel oluşturuyor, bu yüzden anlaşmanın gerçekleşmesi için tarafların muhtemelen yaratıcı bir çözüm bulması gerekecek.

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Transfer, Haberler: Mohamed Amoura büyük olasılıkla VfL Wolfsburg'dan ayrılacak

Mohamed Amoura, VfL Wolfsburg'dan yine de ayrılabilir. OGC Nice ile birlikte Fransa'dan bir başka talip daha devreye girdi. Transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, kulüpler arasında 26 yaşındaki hücum oyuncusunun olası transferi için görüşmeler şimdiden sürüyor.

RMC 'nin bilgisine göre burada söz konusu olan, 20 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu içermesi beklenen bir kiralık anlaşması. Buna göre görüşmelerin artık oldukça ileri aşamada olduğu belirtiliyor.

Amoura son olarak Olympique Marsilya ve Schalke 04 ile de anılmıştı. Bunun yanı sıra fussballtransfers 'ın haberine göre, Serie A'dan Udinese Calcio da Wolfsburg forvetine ilgi gösteriyor.

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Transfer, Haberler: Bayer Leverkusen 35 milyon euroluk transferin eşiğinde mi?

Bayer Leverkusen'de sağ taraf için planlanan yeni yapılanma somut biçim almaya başladı. Moussa Diaby transferi görünüşe göre tamamlanmaya çok yaklaşmışken, yeni bir sağ bek arayışı da artık belirleyici bir adım daha ileri gitmiş durumda.

kicker'ın haberine göre Guela Doue, Werkself'e transfer olmaya karar verdi. 23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun yetkililere onay verdiği ve özellikle Leverkusen'e geçişi istediği belirtiliyor. Böylece esasen açık kalan konu yalnızca Bayer ile Racing Strazburg arasındaki anlaşma.

Ancak mali çerçevede kulüplerin beklentileri hâlâ farklılık gösteriyor. kicker'a göre Leverkusen, Doue için 30 milyon euro ödemeye hazır. Strazburg ise görüşmelere başlangıçta 50 milyon euro talebiyle girmişti.

Müzakereler sürdüğü için uzman dergi, Fransız birinci lig ekibinin bonservis beklentisini bu arada belirgin şekilde aşağı çektiğini varsayıyor. Aksi durumda Bayer'in şimdiden başka seçeneklere yönelmiş olacağı belirtiliyor. fussballtransfers'ın bilgisine göre anlaşma yaklaşık 35 milyon euroda sağlanabilir.

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Transfer, Haberler: PSG'nin alışveriş turu görünüşe göre sürüyor

Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'nın Liverpool'a planlanan satışından doğacak mali hareket alanının bir bölümünü yeni bir stoper transferine yatırabilir. Yerel gazete Faro de Vigo 'nun aktardığına göre Fransız şampiyon, Celta Vigo'dan Javi Rodriguez ile ilgileniyor.

Buna göre henüz somut bir teklif bulunmasa da PSG'nin 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını şimdiden sorduğu belirtiliyor.

Rodriguez'in Celta'daki sözleşmesinde 40 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Ancak İngiltere'den birden fazla talip var: Everton, Fulham ve Newcastle United'ın da girişimde bulunmayı düşündüğü belirtiliyor. Salı günkü son tarih gününe kadar buna uygun teklifler gelebilir.

PSG bu yaz şimdiye kadar yeni oyuncular için 152 milyon euro harcadı. Buna karşılık yaklaşık 155 milyon euroluk gelir bulunuyor. Barcola tek başına büyük ihtimalle 117 milyon euroluk taban bonservisle Reds'e transfer olacak.

Rodriguez, Celta altyapısından yetişti ve şimdiye kadar kulüpten ayrılmadı. Dünya Kupası öncesinde ilk kez A milli takımda forma giyen İspanyol milli oyuncu, Galiçya ekibi adına profesyonel düzeyde şu ana kadar 90 maça çıktı. Ancak sonunda Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

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Transfer, Haberler: Bremen görünüşe göre sol bekle güçleniyor

Werder Bremen, savunmanın sol tarafına takviye arayışında görünüşe göre bir sonraki adıma gelmiş durumda. Sky 'ın bilgisine göre Bundesliga ekibi ile Moussa Ndiaye arasında şimdiden sözlü anlaşma sağlandı. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun Weser'e transferi için hâlâ RSC Anderlecht'in onayı gerekiyor.

Habere göre Belçika birinci lig kulübüyle görüşmeler de artık son düzlüğe girmiş durumda. Buna göre planlanan formül, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama. Werder Teknik Direktörü Daniel Thioune daha önce Ndiaye'ye olan ilgiyi kamuoyu önünde doğrulamıştı.