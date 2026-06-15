Transferler arka arkaya geliyor... Real Madrid, transfer piyasasında yeni bir hamle planlıyor!

ESPN'in haberine göre, Real Madrid orta sahasını güçlendirmek amacıyla aylardır Enzo Fernández'in menajerleriyle temas halinde; Arjantinli oyuncu ise Chelsea'den ayrılıp "Kraliyet Kulübü"ne katılma isteğini gizlemiyor.

Ağ, "Real Madrid, orta sahasını güçlendirmek için en önemli hedeflerinden biri olan Enzo Fernández'in menajerleriyle aylardır temas halinde" derken, "oyuncunun Real Madrid'de Marc Cucurella'nın yanına katılmayı çok istediği ve Chelsea'den ayrılma isteğinin sır olmadığı" belirtildi.

Enzo'nun Chelsea ile 2032 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi var, ancak piyasa değeri 90 milyon avro. Bu rakam, kulübünün transferi onaylaması için talep ettiği bedelden 49 milyon avro daha düşük. Chelsea, 2023 yılında Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti. ve kulüp, ana kadrosundaki bir oyuncuyu kolayca bırakmak istemiyor. Londra kulübü ise durumu kontrol altında olarak değerlendirip sakinliğini koruyor ve Real Madrid belirlenen tutarı ödemeyi kabul etmedikçe oyuncunun ayrılmasına izin vermeyecek.

Alternatifler

İspanyol "Sport" gazetesi, Real Madrid'in daha düşük maliyetli başka seçeneklere sahip olduğunu belirtti. Rodri ve Matheus Fernandes uygun alternatifler olarak görülüyor. İspanyol oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve sözleşme fesih bedeli 50 milyon avro. Ancak İngiliz kulübü onu 70 milyon avrodan daha az bir fiyata satmak istemiyor. Portekizli Matheus Fernandes ise 2030 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 50 milyon avro. Ancak kulübü, birçok kulübün ilgisi nedeniyle değerini 92 milyon avrodan fazla olarak değerlendiriyor.

Sorun, Chelsea'nin isteklerinin, üçüncü sezonunun ardından kariyerini Londra'da sonlandırmak isteyen oyuncunun istekleriyle uyuşmamasında yatıyor. Real Madrid ise seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Enzo Fernandes, orta sahayı güçlendirmek için 3 seçenekten biri olarak görülüyor. ancak istenen ücret, Mourinho'nun izlediği ihtiyatlı harcama politikası ışığında, Kraliyet Kulübü'nü daha düşük maliyetli ve daha gerçekçi alternatifler olan Rodri veya Matheus Fernandes'e yönlendirebilir.

Real Madrid'in orta sahasını güçlendirme isteği, yaz transfer döneminde 4 önemli transferi tamamlamasının ardından geliyor. Kulüp, sol kanadı güçlendirmek için Chelsea'den Marc Cucurella'yı, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Inter Milan'dan Hollandalı Denzel Dumfries'i, ayrıca Manchester City'den Portekizli Bernardo Silva ve Liverpool'dan Fransız Ibrahima Konaté'yi kadrosuna kattı.