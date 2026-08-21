Monaco, Konferans Ligi lig aşamasına katılım için play-off’larda şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Polonya’daki ilk maçı Monegasklar perşembe günü 3-2 kazandı.

Brunner 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve kafa vuruşuyla skoru geçici olarak 3-1’e getiren golü attı. Bu gol, son dönemdeki yükselen formunu vurguladı ve transferinden iki yıl sonra Monaco formasıyla resmi maçlardaki ilk golü oldu.

Brunner, Borussia Dortmund altyapısında büyük ses getirdikten sonra 2024’te anlaşmazlık içinde dört milyon euro karşılığında prensliğe transfer oldu. İddiaya göre Brunner, BVB yöneticilerinin - disiplin olaylarının ardından da - kendisine garanti etmek istediğinden çok daha fazla süre talep etti.

Ardından doğrudan Monaco’nun partner kulübü Cercle Brugge’e Belçika’ya kiralandı, ancak bu süreç planlandığı gibi gitmedi. Brunner yalnızca 1083 resmi maç dakikası oynadı. Yine de altı gol atmayı başardı.

Monaco, pazar günü Ligue 1 sezonuna başlıyor

Geçen sezon Monaco’da işler daha da hayal kırıklığı yarattı. Brunner, Ligue 1’de yalnızca 127 dakika sahada kaldı. Ancak artık 20 yaşında olan forvet, bu yaz hazırlık döneminde şimdiye kadar mükemmel bir izlenim bıraktı. Yedi hazırlık maçı, altı gol: ortaya çıkan güçlü tablo buydu. Liverpool ve Getafe’ye karşı da ağları sarstı.

Brunner, sezonun ilk resmi maçında da bu performansını kesintisiz şekilde sürdürdü. Fransız L'Equipe, Gornik’e attığı golün ardından onu "anların adamı" olarak övdü. Monaco, pazar günü yeni Ligue 1 sezonunun açılışında deplasmanda AC Le Havre ile karşılaşacak, perşembe günü ise Gornik’e karşı rövanş maçı oynanacak.

Bu arada söz konusu kulüp Lukas Podolski’nin kulübü. Artık 41 yaşında olan Alman eski milli oyuncu, 2025’ten bu yana bu köklü kulübün sahibi. Geçen sezonun sonuna kadar oynamaya da devam etti ve vedasında Polonya Kupası’nı kazandı.