Transferin son gününde Premier Lig harcamaları 1 milyar sterlini aştı ancak önceki yıla göre düşüş var

Premier Lig'de 2008 ile 2010 arasındaki küresel krizden bu yana, 1 milyar sterlini aşan harcamaya rağmen ilk kez ardışık bir düşüş yaşandı.

Cristiano Ronaldo'nun Old Trafford'a göz alıcı bir şekilde dönüşünün yanı sıra, transferin son günündeki en büyük anlaşma olan Nikola Vlasic'in CSKA Moskova'dan West Ham'a 26,8 milyon sterlinlik gidişi İngiltere'de transfer sezonu kapanmadan önce harcamaların 1 milyar sterlini aşmasını sağlayan hamlelerdi.

BBC'nin haberine göre; Premier Lig kulüpleri 9 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar açık olan dönem boyunca transferlere toplamda 1,1 milyar sterlin harcadı. Bu harcama, bir önceki yazın 1.3 milyar sterlinlik toplamından %11, 2019'dan ise %9 daha düşük olarak gerçekleşti.

Finansal hizmetler firması Deloitte'a göre bu, Premier Lig kulüplerinin 2015'ten bu yana yaptığı en düşük toplu brüt harcama ve 2008 ile 2010 arasındaki küresel finansal krizden bu yana ilk kez ardışık bir düşüş oldu.

2015'ten beri en düşük harcamaya rağmen en dikkat çeken transfer dönemi

Deloitte'un spor iş grubundan Dan Jones'a göre, bu "dikkat çekici" bir transfer dönemi oldu.

"Kulüp harcama rekorları kırıldı, oyuncu hamleleri - nesillerinin en büyük iki oyuncusu (Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo) dahil olmak üzere - manşetlere girdi ve bu Premier Lig kulüplerinin 1 milyar sterlinden fazla harcadığı altıncı yaz dönemiydi."

"Belki de en dikkat çekici olanı, tüm bunların önceki iki yazda gördüğümüzden daha düşük harcamalarla başarılmış olmasıdır."

Deloitte'un transfer dönemine dair önemli bulgularından bazıları şunlar:

Son günün transfer harcamaları toplamda 150 milyon sterline ulaştı ve Premier Lig kulüpleri üst üste altıncı yaz için 1 milyar sterlini aştı.

2020 yazında 132 ve 2019 yazında 128 oyuncuyla imzalayan Premier Lig kulüpleri bu dönem 148 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Bu yaz Premier Lig kulüpleri tarafından imzalanan tüm oyuncuların en az %22'si ücretsiz transfer edildi. Bu oran 2020 yazında %20'ydi.

Sadece 4 Premier Lig kulübü ücretsiz transferle oyuncu almadı. 2020 yazında bu sayı 8'di.

Bundesliga, bu yıl brüt harcamalarını artıran Avrupa'nın tek 'beş büyük' ​​liginden biri.

Premier Lig'in 560 milyon sterlinlik net oyuncu transfer harcaması, La Liga (55 milyon sterlin), Serie A (50 milyon sterlin) ve Ligue 1'in (15 milyon sterlin) bütçesini gölgede bıraktı.