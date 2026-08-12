Transferin kraliçesi Roma, ancak artık satışlar gerekiyor: bahisçilere göre Soulé ve Koné ayrılığa en yakın isimler

Roma, yaz transfer döneminin kraliçelerinden biri olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Arjantinli Nahuel Molina takıma katılırken, Rodrigo Mora hamlesi de artık bir adım uzağa geldi. 50 milyon euroluk bu transfer, Gian Piero Gasperini'ye oyun sistemi için kritik öneme sahip o hücum parçasını kazandırabilir. Önemli bir transfer dönemi geçiren Roma, bütçeyi de mutlaka gözetmek zorunda; bu nedenle Roma aynı zamanda satış yapmaya da “mecbur”.

Bahis şirketlerine göre, yaz transfer dönemi bitmeden Başkent'e veda etmeye en yakın isimler Matias Soulé ve Manu Koné. Arjantinli kanat oyuncusunun, özellikle 10 numara bölgesindeki rekabetin giderek kızışması nedeniyle eylül ayı bitmeden ayrılması, Betflag ve Better uzmanları tarafından 1,70 oranla gösteriliyor.

Fransa ile çıkardığı başarılı Dünya Kupası performansı, Manu Koné'yi birçok Avrupa kulübünün radarına soktu: Fransız oyuncunun sezon sonu gelmeden Roma'dan ayrılması, bahis oranlarında 2,20 olarak yer alıyor. Belki can yakıcı ama stratejik satışlar; teknik direktörün istediği son eksikleri (özellikle Luis Henrique ve Udogie) tamamlayabilmek ve yazı tam anlamıyla başrolde geçirebilmek için gerekli görünüyor.