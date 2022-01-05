Transferin gözdesi Erling Haaland'ın geleceği birkaç hafta içinde belli olacak

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl, önümüzdeki birkaç hafta içinde Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili bir karar alacaklarını söyledi.

Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan transfer edilen Haaland, Alman ekibiyle dört buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Dortmund formasıyla 75 maçta 76 gol atan genç yıldız, kısa sürede Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girmeyi başardı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu 21 yaşındaki santrafor ile adı anılan kulüplerden biri de Barcelona.

Kehl ne söyledi?

Barcelona başkanı Joan Laporta'nın, yöneticilere Haaland'ı sezon sonunda Camp Nou'ya getirme planından bahsettiği iddia edilmişti.

Haaland'ın kontratında yazın aktifleşecek 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

İplerin Haaland'ın elinde olduğunu itiraf eden Kehl, yine de Norveçli oyuncunun kariyer basamaklarını tırmanmaya Dortmund formasıyla devam edeceğini umut ediyor.

"Durum çok açık, yazın kulüpten ayrılma seçeneği var. Haaland, Dortmund'da emin ellerde ve bu kulüp onun için en iyi opsiyonlardan biri."

"Erling ve ekibiyle önümüzdeki birkaç hafta içinde masaya oturacağız ve konuyu tüm yönleriyle görüşeceğiz. Belirsizliğin uzamaması iki taraf için de iyi olur."

Hangi takımlar istiyor?

Çeşitli kaynaklarda çıkan haberlere göre; Haaland ile Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ilgileniyor. Ancak oyuncunun önceliği kariyerini İspanya'da sürdürmek.

Barcelona'nın Haaland'ı kadroya katabilmek için ezeli rakibi Real Madrid'i alt etmesi gerekecek. Zira Dortmund cephesi, Real Madrid'in Haaland'a olan ilgisini doğrulamıştı.

Kulübün CEO'su Hans-Joachim Watzke geçen ay verdiği demeçte, "Real Madrid'in onunla yakından ilgilendiğini biliyorum. 25 kulüp daha sayabilirim, ama Real'den eminim" sözlerini kullanmıştı.

Daha fazla okuma