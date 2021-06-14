Feyenoord’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, Avrupa devlerinin transfer listelerinde yer alıyor.

Feyenoord forması giyen 20 yaşındaki yıldızın adı son zamanlarda çeşitli kulüplerle anılıyor. Son gelişmelere göre, Olympique Lyon da Orkun Kökçü’yü transfer etmek için girişimlerine başladı.

Olympique Lyon, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Peter Bosz’u getirmişti. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen ve genç bir kadro kurmak için çalışan Lyon, bu hedef doğrultusunda Orkun Kökçü’nün de doğru isimlerden biri olduğuna inanıyor.

Ayrıca haberde, Roma temsilcilerinin de Orkun Kökçü’yü yakında takip ettiğine yer verildi.

Foot OL’nin haberine göre, Olympique Lyon milli oyuncunun transferini bu transfer döneminde bitirmek istiyor. Fransız medyasına göre Feyenoord, Orkun Kökçü için 20 milyon euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep edecek. Orkun Kökçü’nün Feyenoord’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Orkun Kökçü’nün Feyenoord performansı

Yetenekli orta saha oyuncusu, Hollanda temsilcisinin formasını bu sezon tüm kulvarlarda 31 kez terletti. Orkun Kökçü, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

Ayrıca Orkun Kökçü’nün adı, geçtiğimiz günlerde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile de anılmıştı

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