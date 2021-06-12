Fransız süperstar, önümüzdeki sezon Ligue 1’de devam edip etmeyeceği konusunda kararsız olduğunu açıkladı.

Kylian Mbappe, geleceği açısından Paris Saint-Germain’in doğru adres olup olmadığını açıkça sorguluyor. Yıldız oyuncunun transferi, Euro 2020’den sonra ciddi bir şekilde gündeme gelebilir.

Golcü oyuncu, Paris Saint-Germain’de mutlu olduğunu belirtirken başka bir takımda devam etmesinin geleceği adına daha iyi sonuçlar doğurup doğurmayacağını sorguluyor.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğunu Lille’e kaptıran PSG, Şampiyonlar ligi yarı finalinde ise Manchester City’ye elenmişti. Geçtiğimiz dönemde adı Real Madrid’le ciddi şekilde anılan Mbappe, transfer olmaya karar verirse birçok üst düzey kulübün transferdeki önceliği haline gelebilir.

Neler söylendi?

France Football’a konuşan Mbappe, kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu: “Kariyerimdeki adımları çok hızlı atmama gerek yok. Tüm ihtimalleri hesaba katıp doğru kararı vermeliyim, ama bu çok zor. Şu anda kendimi iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama burası benim için en iyi adres mi? Henüz bunun cevabını bilemiyorum.”

“PSG’nin projesinde benim olmamla olmamamın kulüp için önem taşıdığının farkındayım.”

“Ama PSG benim duygularımı anlayışla karşılıyor. Muhtemelen benim de ortadan birdenbire kaybolmayacağımı biliyorlar.”

“Büyük bir oyuncu olmanın saha dışında da bazı gereklilikleri vardır, duruma uygun ve net bir şekilde hareket etmeniz gerekir.”

Mbappe, Euro 2020’de Fransa ile boy göstermesine sayılı günler kala, PSG’deki geleceğiyle alakalı çarpıcı saptamalarda bulundu.

Her ne kadar zamanlama biraz tuhaf olsa da oyuncunun düşüncelerini de anlayışla karşılamak gerekir. Halihazırda uzun süredir Mabppe’nin ne zaman Fransa dışına çıkacağı da tartışılmaya devam ediyor.

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