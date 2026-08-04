Transferi henüz resmiyet kazanmadı! Vincent Kompany, Bayern Münih'in hazırlık maçındaki galibiyetinde dikkat çekici bir denemeye imza attı

Tıpkı SV Wehen Wiesbaden karşısında alınan 1-2’lik yenilgi ve FC Rottach-Egern karşısındaki 15-0’lık galibiyette olduğu gibi, teknik direktör Vincent Kompany Jeju SK FC karşısında da ilk 11’de birçok genç oyuncuya güvendi ve onlar yine olumlu izler bıraktı.

Felipe Chavez (19), Guido Della Rovere’nin (19) asistinde henüz 11. dakikada beklenen 1-0’ı attı ve daha sonra da başka goller için fırsatlar yakaladı. Jeju’nun beraberliği bulmasının ardından Bastian Assomo, 41. dakikada skoru 2-1’e getirdi. Henüz 16 yaşındaki forvet, Rottach-Egern maçında da ağları sarsmıştı ve bu hazırlık döneminin en büyük kazananlarından biri olma yolunda ilerliyor.

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FC Bayern: Bara Ndiaye sol kanatta görev yaptı

Maça ilk 11’de başlayan isimlerden biri de Bara Ndiaye’ydi (18), her ne kadar Gambinos Stars iş birliği akademisinden FC Bayern’e transferi hâlâ resmen açıklanmış olmasa da. "Burada yer almasına ve Asya turuna katılmasına izin verildi" diyen sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bunu maç öncesinde söyledi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Ndiaye, Rottach-Egern karşısında oyuna sonradan girip harika bir gol atmıştı. Jeju karşısında ise Kompany, merkez orta saha oyuncusunu sol kanatta denedi. Ndiaye oldukça etkiliydi ve sık sık ustalıkla driplinge çıktı. Kompany’nin bu denemesinin arkasındaki düşünce neydi? As oyuncu Luis Diaz’ın gölgesinde, FC Bayern’de sol kanatta seçenekler hızla azalıyor. İlk alternatif olarak kiralıktan dönen Arijon Ibrahimovic görülüyor, Ndiaye’ye de sezon içinde burada süreler çıkabilir.

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Hiroki Ito: Kaçan net fırsat ve az kalsın kendi kalesine

FC Bayern’de Güney Kore K League 1’in yedincisi karşısında Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof ve Joao Palhinha olmak üzere beş tecrübeli profesyonel maça ilk 11’de başladı. Yerel yıldız Kim kaptanlık pazubandını taktı, ancak 36 dakika sonra oyundan alındı. Dünya Kupası katılımının ardından ona adım adım yükleme yapılması planlanıyor, ancak pazarlama gerekçeleri nedeniyle ilk 11’de başlaması muhtemelen kaçınılmazdı.

Öte yandan Ito son derece talihsiz bir performans sergiledi. 27 yaşındaki Japon oyuncu önce bomboş pozisyonda çok büyük bir gol fırsatını harcadı (18), ardından Urbig ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kafa geri pasıyla neredeyse bir kendi kalesine golü hazırlıyordu (26). Ito maça sol bek olarak başladı, ancak Kim’in çıkmasının ardından savunmanın merkezine geçti. Burada da ikinci yarının başında gereksiz sert bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Kısa süre sonra bir şutu tehlikeli şekilde sektirdi, ancak Urbig güçlü bir kurtarışla gole izin vermedi.

Eberl birkaç gün önce, uygun bir teklif gelmesi halinde Ito’nun ayrılabileceğini vurgulamıştı. Jeju karşısındaki performansı ise yaklaşan sezon açısından kesinlikle bir referans niteliğinde değildi. Palhinha da, tıpkı Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi mutlaka satılması istenen isimlerden biri olarak, Bischof ile birlikte Jeju’nun Brezilyalı forveti Matheus Aias’ın geçici beraberlik golü öncesinde kötü şekilde oyundan düşürüldü.

FC Bayern cuma günü Aston Villa ile karşılaşacak

61. dakikada Jonathan Tah, yeni transfer Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic ve Arijon Ibrahimovic oyuna girdi. 78. dakikada ise Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Luis Diaz onları takip etti. Çok sayıda iyi fırsata rağmen maçın 2-1’lik skoru değişmedi.

FC Bayern şimdi Güney Kore’nin Jeju Adası’ndan Hong Kong’a geçecek. Asya turundaki ikinci hazırlık maçı cuma günü burada Aston Villa’ya karşı oynanacak (TSİ 14.00). 15 Ağustos’ta ise Münih’te rakip RB Leipzig olacak.