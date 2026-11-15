Arsenal, sol kanat mevkisini güçlendirmek amacıyla öncelik listesinin başına yerleştirdiği Real Madrid yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Londra kulübü içinde ise transferin tamamlanabileceğine dair iyimserlik giderek artıyor.

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"Football Transfers" sitesi, Arsenal yöneticilerinin Brezilyalı Vinicius Junior'ı kadroya katma konusunda artık daha ikna olmuş durumda olduğunu, hatta kulübe yakın bazı kaynakların onun transferini tartışmaya açık bir ihtimalden ziyade bir zaman meselesi olarak ele aldığını ortaya koydu.

Bu güven, oyuncuyu kadroya katmak için geçmişte yapılan girişimlere ve kulüp içinde sunulan sportif projenin oyuncuyu Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmeye hâlâ muktedir olduğu inancına dayanıyor.

Arsenal, geçen yaz transfer döneminde Brezilyalı kanat oyuncusuyla anlaşmaya çalışmış, ancak İspanyol başkentinde kalmayı tercih edip 2032 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşmeye imza atmayı kabul eden oyuncuyu Real Madrid'den ayrılmaya ikna edememişti.

Girişimin sonuçsuz kalmasına rağmen Londra ekibi, tam olarak ikna olmadığı bir alternatifi kadroya katmaya yönelmedi; bunun yerine yeniden masaya oturma imkânı tanıyacak yeni bir fırsat ihtimaline karşı mali kaynaklarını korumayı tercih etti.

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Vinicius'un seviyesindeki düşüş

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Vinicius'un sözleşmesini yenilemesi, özellikle Real Madrid'deki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla birlikte, Arsenal'in ilgisini sona erdirmedi.

Brezilyalı kanat oyuncusu bu sezon kendisinden beklenen seviyeyi şimdiye kadar ortaya koyamadı; ayrıca yeni sözleşmesinin içerdiği büyük mali ayrıcalıklar, performansına kulübün beklediği ölçüde yansımaması nedeniyle, devam etmesinin ne derece faydalı olduğuna dair süregelen tartışmanın bir parçası hâline geldi.

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Real Madrid'in, Jose Mourinho yönetiminde son dönemdeki başarılarını büyük ölçüde, oyuncunun milli ara öncesinde İspanya Ligi'nde dört maçlık cezalı olduğu dönemdeki yokluğunda elde etmesinin ardından, Vinicius'un takım içindeki yeriyle ilgili soru işaretleri daha da arttı.

Endişeler bununla da sınırlı kalmadı; zira oyuncu, kadroda yerini sağlamlaştırmaya çalışan yeni transfer Fildişi Sahilli Yan Diomande karşısında ilk on bir yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; bu durum, Brezilyalı kanat oyuncusunun konumunun yeniden değerlendirilmesinin önünü açabilir.

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Ülkesinin milli takımıyla Japonya'ya 3-2 kaybettiği maçta iki gol atmasına rağmen, uluslararası arenadaki bu parlak performansı, Real Madrid'deki seviyesiyle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmıyor; ancak kulübüne döndüğünde ona moral açısından bir destek sağlayabilir.

Arsenal, oyuncunun sahip olduğu büyük konum ile sahada ortaya koydukları arasındaki farkın sürmesinin, özellikle teknik ekibin hesaplarındaki etkili konumunu yeniden kazanamaması durumunda, ayrılık fikrini daha çok tartışmaya açık hâle getirebileceğini değerlendiriyor.

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Arteta transfere sıkı sıkıya bağlı

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Vinicius'u kadroya katma konusundaki büyük ilgisini sürdürüyor ve öncelikleri arasına koyduğu bu hedeften vazgeçmeye hazır görünmüyor.

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Site, yıllarca süren girişim ve takibin ardından 2025 yılında Arsenal'e katılan Martin Zubimendi'nin örneğini, İspanyol teknik direktörün projesine uygun gördüğü bir oyuncuyu transfer etmek için beklemeye hazır olduğunun, istenen katkıyı sağlamayan alternatifleri aceleyle kadroya katmak yerine bu yolu tercih ettiğinin kanıtı olarak gösteriyor.

Kulübe yakın kaynaklar, geçmişteki müzakerelerde yaşananlara dayanarak, önümüzdeki yazın başlarında Vinicius'u kadroya katma imkânına dair son haftalarda sağlam bir kanaatin yerleştiğine işaret ediyor.

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Siteye göre Arsenal, oyuncuya en cazip projeyi sunduğuna ve eğer oyuncu yeni sözleşmesi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya varmasaydı kulübün onun için tek uygulanabilir adres olacağına inanıyordu; ayrıca site, oyuncunun temsilcilerinden birinin, Londra ekibinin onu kadroya katma girişimleri sırasında önüne "kırmızı halı serdiğini" söylediğini aktardı.

Arsenal'in güveni yalnızca sportif yönlerle de sınırlı değil; zira kulüp, bu büyüklükte bir transferin altına girmek için gereken mali imkânlara ve itibara sahip ve Vinicius'u Premier Lig'deki sportif ve pazarlama projesinin başlıca yüzlerinden biri olarak sunabilir.

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Bu bağlamda "Roc Nation Sports International" şirketinin başkanı Michael Yormark, Arsenal'in sahip olduğu konumun cazibesine dikkat çekti; bu da kulüp içinde, oyuncuyu kadroya katmak için Real Madrid ile rekabet edebileceğine dair inancı güçlendiriyor.

Hareket vakti yaz

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Transfer cephesinde ise Arsenal'in ocaktaki kış transfer döneminde Vinicius'u kadroya katmak için harekete geçmesi beklenmiyor; zira transferi en erken yazdan önce mümkün olmayacak. Ancak hedef listesinin başında yer alması, kulübün kıştaki hareketlerinin niteliğini belirleyebilir; özellikle de yönetim, kadro acil bir müdahaleyi zorunlu kılan bir sakatlık kriziyle karşılaşmadığı sürece, yalnızca seçenek sayısını artırmak için bir sol kanat oyuncusuna para harcamak istemiyor.

Bu, Arsenal'in seçeneklerinin yalnızca Vinicius ile sınırlı olduğu anlamına gelmiyor; ancak Arteta'nın yaklaşımı, listeye yeni bir isim eklemek değil, takımın seviyesini yükseltme kapasitesine sahip bir kanat oyuncusuyla anlaşmak üzerine kurulu.

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Bu nedenle Brezilyalı yıldız başlıca hedef olmayı sürdürüyor; kulüp ise, geçen yaz sekteye uğrayan müzakereleri yeniden canlandıracak koşulların oluşması umuduyla, oyuncunun Real Madrid'deki durumunun gelişimini takip ediyor.