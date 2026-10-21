Het Nieuwsblad’ın haberine göre Almanya U21 Milli Takımı’nın kaptanı, Hannover 96’dan Belçika şampiyonuna transfer olurken sonraki satıştan yüksek bir pay almayı güvence altına aldı. Buna göre Tresoldi, olası bir transfer kârının yüzde 12’sini alacak.

Forvet, 2025 yazında 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Hannover’den Brugge’e transfer oldu. Bugünlerde Avrupa’nın en çok rağbet gören oyuncularından biri ve olası bonservis bedelinin 50 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. İddialara göre Brugge, yazın oyuncu için 35 milyon euro talep etmişti. Tresoldi’nin sözleşmesi 2029’a kadar sürüyor.

Birçok ünlü kulübün Tresoldi’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor. Son aylarda BVB, Inter, FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur ve FC Arsenal’in adı anılırken şu anda özellikle AC Milan’ın golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği söyleniyor.

Gazzetta dello Sport kısa süre önce Tresoldi transferinin kulüp sahibi Gerry Cardinale’nin bizzat ilgilendiği bir mesele hâline geldiğini yazdı. ABD’li Cardinale’nin, Tresoldi’nin geçen hafta Şampiyonlar Ligi’nde şehirdeki rakibi Inter’e karşı sergilediği üç gollük etkileyici performanstan çok önce sportif yönetimden olası bir transferin şartlarını araştırmasını istediği belirtildi. Ardından bir anlaşma ihtimalini yoklamak üzere Tresoldi’nin temsilcileriyle temasa geçildiği aktarıldı.

Gelecek maçlar CLB First Division A 11:00 STT

Cardinale’nin gelişmelerden bizzat haberdar edilmek istediği belirtiliyor. Ancak 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için ocakta mı yoksa gelecek yaz mı girişimde bulunulacağı henüz belli değil.

Tresoldi, özellikleri bakımından Milan’ın aradığı oyuncu profiline uyuyor. Milan, sportif açıdan zayıf geçen yılların ardından yeniden büyük bir takım kurmak istiyor. Bu nedenle Serie A’da şu anda dördüncü sırada bulunan kulüp, belli bir seviyeye ulaşmış ancak hâlâ gelişme potansiyeli taşıyan oyunculara odaklanıyor. Gazzetta’ya göre çeşitli gözlemci raporları, Tresoldi’nin bu özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Nicolo Tresoldi koyu bir Milan taraftarı

Milan, Tresoldi’yi transfer etme yarışında önemli bir avantaja sahip olabilir: Tresoldi koyu bir Milan taraftarı ve kariyerinin bir döneminde mutlaka kırmızı-siyahlı formayı giymek istiyor. Babası Emanuele Tresoldi’nin kısa süre önce anlattığına göre, “Kaka, Inzaghi ve Pato’ya hayran oldu; onu bu sevdadan vazgeçirmek imkânsızdı.” Bu nedenle Inter’e transfer olması zor görünüyor: “Bunu kabul edip etmeyeceğinden emin değilim. Taraftarlık duyguları ağır basabilir. Hayali AC Milan formasını giymek.”

Tresoldi, Brugge ile şu ana kadar Belçika şampiyonluğunu ve Süper Kupa’yı kazandı. Başkent kulübü formasıyla çıktığı 70 maçta 32 gol attı ve 9 asist yaptı.

Gerçekten transfer olması hâlinde bir sonraki kulübünün hangisi olacağı, Tresoldi hakkında merak edilen tek konu değil. Almanya Milli Takımı ile Squadra Azzurra arasında hangisini tercih edeceğine ilişkin kararı da heyecanla bekleniyor. Tresoldi, son olarak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un 44 kişilik kadrosunda yer almadı ancak aynı dönemde Almanya U21 Milli Takımı’nda oynadı ve bu takımla çıktığı 27 millî maçta 16 gol attı. Millî takım geleceğine ilişkin kararını ancak gelecek yaz düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası’ndan sonra vermek istiyor. Arjantinli annesi sayesinde Albiceleste forması giyme hakkına da sahip.