Hücum hattını Erling Haaland’la güçlendirmek isteyen Chelsea, Borussia Dortmund’la anlaşamaması durumunda rotayı İspanya’ya çevirecek.

Transfer döneminde Erling Haaland’ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında Chelsea geliyor. Mirror’ın haberine göre Thomas Tuchel, önümüzdeki sezon Premier Lig yarışında söz sahibi olabilmek için santrfor takviyesinin elzem olduğunu düşünüyor.

Londra temsilcisi, Werner’in inişli çıkışlı performansının ve Tammy Abraham’ın da farklı kulüplerle görüşmeye başlamasının ardından golcü arayışlarını hızlandırdı. Chelsea’nin bu bölge için önceliği ise Erling Haaland.

Borussia Dortmund ise Haaland’ı bu transfer döneminde göndermeye sıcak bakmıyor. Alman ekibi, bu transfere izin vermek için 150 milyon pound civarında bir teklif bekliyor ve yıldız oyuncuyla Manchester City ile Manchester United’ın da ilgilendiği belirtiliyor. Bu gelişmelerin üzerine Chelsea de Norveçli yıldızla anlaşamadığı takdirde Villarealli Gerard Moreno’ya yönelme kararı aldı.

Moreno’nun Villareal’deki performansı

Tuchel de geride bıraktığımız sezonda La Liga’da iyi bir performans gösteren Moreno’yu bir hayli beğeniyor. 2020-21 sezonunda Villareal formasıyla tüm kulvarlarda 30 gol atarken 11 de asist yapmıştı. Ayrıca Moreno, Villareal’in mutlu sona ulaştığı UEFA Avrupa Ligi finalinde de Manchester United ağlarını sarsmıştı. La Liga kariyerinde 236 maça çıkan Moreno, bu karşılaşmalarda 92 gol kaydetti.

İspanya Milli Takımı’na ilk kez 2019’da çağrılan Moreno, Luis Enrique’nin Euro 2020 kadrosunda yer almayı da başardı. İspanya’nın E Grubu’nda Polonya ile oynadığı maçta Morata’nın golünün asistini yapan Moreno, bu karşılaşmada bir de penaltı kaçırmıştı.

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