Transferde gözler serbest kalacak yıldızların üzerinde

Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli futbolcuları akıllara getirdi.

Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest futbolcu piyasasına çeviren kulüpleri, hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında 'den Willian, Pedro, Olivier Giroud, 'den (PSG) Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, 'den Nacho, Luka Modric, 'dan Christian Eriksen, 'dan Mario Götze, 'den Dries Mertens, 'dan Nemanja Matic, Eric Bailly, 'tan Blaise Matuidi, 'dan Giacomo Bonaventura, 'dan Josip Ilicic ve 'ten Artem Dzyuba gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Kulüpler futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor

Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.

Önemli golcüler sezon sonu serbest kalabilir

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 291 maçta 198 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, ve ile anılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 2 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Adı sık sık ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 165 maçta 65 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.

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Süper Lig'de de birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup 'da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecet.

Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal ve Arouna Kone, kontratlarını yenilememeleri halinde kulüpten ayrılacak.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında son şampiyon Galatasaray'dan Mariano, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk, 'den Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Tolga Ciğerci ve Adil Rami, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, 'dan ise Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi ve Joao Pereira gibi oyuncular yer alıyor.