Transferde dev takas yolda: Saul Manchester City'ye, Bernardo Silva Atletico Madrid'e

La Liga ve Premier Lig'i zaferle noktalayan iki takım önümüzdeki günlerde büyük bir takas anlaşmasına imza atabilir.

La Liga'da sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın önünde tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan ve büyük bir sürprize imza atan Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni finalde Chelsea'ye kaybeden Manchester City arasında dev bir takas anlaşması gerçekleşmek üzere.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre iki takım orta sahalarını değiştirebilir.

The Times'ın iddiasına göre takımlarında mutsuz olan ve ayrılmak isteyen her iki oyuncunun durumunu göz önünde bulunduran Atletico Madrid önümüzdeki günlerde bu teklifle Pep Guardiola'nın takımının kapısını çalacak.

İki takımı bonservis harcamasından kurtaracak bu hamle Finansal Fair Play'den kaçış açısından da avantaj sağlayacak.

İkisi de bu sezon formsuzdu

Atletico altyapısından yetişen Saul bu sezon şampiyonluğa ulaşan takımında 22 maça ilk 11'de başlarken, toplamda 41 maçta şans bulmuştu.

Düşen formunun etkisiyle milli takımdaki formasını da kaybeden 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden canlandırmak için takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.

Saul ile aynı yaşta olan Bernardo Silva ise City'ye katıldığı günden bu yana takımı için önemli katkı sunmuştu. Bu sezon Manchester City formasıyla ligde 26 maça çıkan Silva, iki kez rakip fileleri sarsarken, altı da asist yapmıştı. Skora katkı konusunda önceki sezonun gerisinde kalan Bernardo, kariyerini La Liga'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

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