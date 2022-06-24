İtalyan deviyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan stoperin serbest kalma bedeli 120 milyon euro.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Chelsea, Matthijs de Ligt'in transferi için Juventus'la temasa geçti.

Kontratı biten Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e kaptıran Maviler savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Hollandalı savunmacıyı listenin ilk sırasına koyan Chelsea, Serie A ekibiyle pazarlıklara başladı.

Görüşmeler ilk safhada

Ajax altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Juventus'ta oynayan genç savunmacı için henüz resmi teklif yapılmadı.

Chelsea, Juventus ile De Ligt'i satmayı düşünüp düşünmediklerini öğrenmek için bağlantı kurdu.

İtalyanlar transfere sıcak bakmasa da, De Ligt'in yeni sözleşme imzalamamaktaki ısrarı Juventus'u zor durumda bırakıyor.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncuya yeni kontrat teklif eden Juventus hala yanıt bekliyor.

De Ligt'ten olumsuz cevap geldiği takdirde Juventus'un satışa razı olmaktan başka seçeneği kalmayabilir.

De Ligt, Juventus'ta kalacak mı?

22 yaşındaki oyuncu Haziran ayı başında Juventus'la yeni sözleşme için görüştüğünü açıklamıştı.

Ancak De Ligt, geleceğini kulübe emanet etmeden önce Juventus'un Serie A'da yeniden zirveye oynayabilecek bir kadro kurmasını istiyor.

"İki yıl üst üste dördüncülük yeterli değil. Bu yönde gelişme kaydetmeliyiz, çünkü bu sonuçlar birer hayal kırıklığı."

Üç yıl önce Ajax'tan 85.5 milyon euro'ya transfer edilen De Ligt, Juventus'ta 117 maça çıktı ve sekiz gol attı.