İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid'in önümüzdeki dönemde kadrosunun temel taşlarını korumaya ve kadrosuyla ilgili dosyaları çözmeye yönelik hamleleri çerçevesinde, başta Thibaut Courtois, Arda Güler ve Endrick olmak üzere kulübün çok sayıda yıldızının geleceğine dair son gelişmeleri açıkladı.

Romano, Real Madrid'in Arda Güler'in sözleşme yenileme dosyasını fiilen çözdüğünü belirterek, anlaşmanın hazır hale geldiğini ve geriye yalnızca resmi işlemlerin ve duyurunun kaldığını açıkladı; transferin "yüzde 100 tamamlandığını" vurgularken, kulübün duyuru törenini gerçekleştirmeye ve resmi fotoğrafları çekmeye hazır olduğunu kaydetti.

Courtois'ya gelince, Romano, Belçikalı kalecinin ve Real Madrid'in, mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzanmasına rağmen birlikte çalışmaya devam etmek istediğini açıkladı ve iki taraf arasındaki sözlü anlaşmanın tamamlanmaya çok yaklaştığına dikkat çekti.

İtalyan gazeteci, kulübün yenilemeye son resmi dokunuşları yapmaya yaklaşmasıyla birlikte, Courtois'nın 2027-2028 sezonunda ve ardından gelen sezonda da Real Madrid'in kalecisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Buna karşılık, Endrick'in geleceği, Haziran 2030'a kadar Real Madrid ile sözleşmesinin bulunmasına rağmen, José Mourinho yönetiminde yeterli oyun süresi bulma konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle daha belirsizliğini koruyor.

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Romano, Endrick'in yaz transfer döneminde aralarında Aston Villa, Roma ve Milan'a kiralanmanın yanı sıra Liverpool'un ilgisinin de bulunduğu birkaç ayrılık teklifi aldığını, ancak Real Madrid'in gerek kiralık gerek kesin transfer için tüm seçenekleri reddettiğini açıkladı.

Romano, Brezilyalı forvetin geleceğinin, önümüzdeki ocak ayına kadar oynayacağı maç sayısına bağlı olarak büyük ölçüde belirleneceğine dikkat çekerek, oyuncunun en iyi fiziksel hazırlık seviyesine ulaşmak ve Mourinho'yu takımda kendisine daha fazla fırsat vermeye ikna etmek için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.