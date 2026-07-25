Sky'ın haberine göre Manchester City de artık Diomande için somut şekilde devrede. İngiliz ikincisinin henüz yazılı bir teklif sunmadığı, ancak bonus ödemeleri dahil Diomande için 100 milyon euro vermek istediğini RB'ye sözlü olarak ilettiği belirtildi. Ancak geçen Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan taraf açısından bu rakam yeterli değil.

The Athletic'in haberine göre Real Madrid de Diomande hakkında Bundesliga ekibinin yetkilileriyle görüşmek için Leipzig ile temas kurdu. Haberde, Real'in 19 yaşındaki oyuncuyu aktif şekilde Bernabeu'ya götürmek için çalıştığı ifade edildi.

Skyise İspanyol ikincisinden ilk teklifin geldiğini bile yazdı. Bu teklifin 90 milyon euro garanti bonservis ve 10 milyon euro bonus olmak üzere toplam 100 milyon euro değerinde olduğu, ancak Leipzig'in buna teşekkür ederek olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Brahim Diaz'ın Madrid ekibinden ayrılması halinde bu girişimlere yeniden ivme gelebilir. Faslı milli futbolcu satış adayı olarak görülürken, Diomande hücum hattı için üst düzey bir alternatif olacak.

Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusunun bu yaz transfer edilmesi ise dev bir görev. Sonuçta Leipzig, Diomande'yi yalnızca bir yılın ardından öylece bırakmak istemiyor; Sachsen temsilcisinin, tıpkı şimdi Real ve City'de olduğu gibi toplam yaklaşık 100 milyon euro bonservis içeren Liverpool teklifini de geri çevirdiği belirtiliyor. Diomande'yi kadrosuna katmak isteyenlerin teklifini muhtemelen 130 milyon euro bandına çıkarması gerekiyor.

Yan Diomande için yarışta son dönemin favorisi PSG'ydi

Paris Saint-Germain şimdiye kadar bu kadar büyük bir meblağı gözden çıkarmaya bile yanaşmadı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Diomande ile yakından ilgileniyor ve son dönemde onun transferinde sürekli en güçlü aday olarak görülüyordu. Real'in gerçekten ciddi davranıp tekliflerini artırması halinde, adam eksiltebilen genç yıldız için verilen mücadelede yeni bir hareketlilik yaşanabilir.

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Diomande'nin Leipzig ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. RB'nin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini artırmak için Fildişi Sahilli futbolcuya iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir sözleşme sunmak istediği belirtiliyor. Leipzig geçen yaz CD Leganes'e 20 milyon euro bonservis ödemişti ve Diomande ilk Bundesliga sezonunda çıkış yaptı.

Tüm kulvarlarda 46 maçta 15 gol ve 11 asist üretti. Dünya Kupası'nda da Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biri olan Diomande, turnuvadaki dört maçta bir asist yaptı. Fildişi Sahili son 32 turunda Norveç'e elendi ve Erling Haaland ile arkadaşlarına 2-1 mağlup oldu.