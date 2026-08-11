Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, Türkiye Ligi'nde yeni bir maceraya çok yaklaştı. Fenerbahçe, tecrübeli forvetin transferi konusunda Napoli ile anlaşmaya vardı. Bu transfer, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, iki taraf arasında anlaşmaya varılmasının ardından Türk kulübünün Napoli'den yeşil ışık almasıyla Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını doğruladı.

Romano, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin dün akşam ortaya çıkan ve değeri 6 milyon euronun üzerinde olan yeni bir teklif sunduğunu, Napoli'nin bu teklifi kabul ettiğini, Lukaku'nun da tüm kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

İtalyan gazeteci, iki kulüp ve oyuncu arasındaki anlaşmanın şu ana kadar sözlü olarak yapıldığını, resmi belgelerin ise transferin kesin olarak tamamlanması için bugün incelenip karşılıklı olarak paylaşılacağını ifade etti.

Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi dikkat çekici bir zamanlamayla geldi. Muhammed Salah, Liverpool ile olan yolculuğunun ardından Trabzonspor kapısından Türkiye'de yeni bir maceraya atılmayı seçmişti. Böylece Türk futbolu, tek bir transfer döneminde dünya futbolunun iki önemli isminin gelişine tanıklık ediyor.

Salah'ın Trabzonspor'a transferi Türkiye'de büyük yankı uyandırmış, kulüp diğer Türk kulüplerinin rekabetine rağmen transferi bitirmeyi başarmış, bu adım geniş çaplı taraftar ve medya ilgisiyle karşılanmıştı.

Lukaku ise İtalyan kulübüyle geçirdiği bir dönemin ardından Napoli'den ayrılmaya ve hücum hattını isim ve büyük tecrübe sahibi bir transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye geçmeye hazırlanıyor.

Böylece Belçikalı forvet, Türkiye Ligi'ne transfer olma kararında Salah'ın izinden yürüyor. İkisi de farklı birer kulüp seçmiş olsa da, Türk şampiyonası şu dönemde büyük isimler için daha cazip görünüyor.

Lukaku'nun önündeki son adım, Fenerbahçe'ye transferinin nihai olarak duyurulmasından önce resmi işlemlerin ve belgelerin tamamlanması olarak kalıyor.