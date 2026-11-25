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Bayern Münih'te yaşanan sakatlıkların transfer planlarında değişikliğe yol açtığı belirtiliyor. Younes Ebnoutalib'in adı bir anda gündeme geldi.

Özellikle sakatlanan sindezmoz bağından ameliyat geçiren ve en az üç ay forma giyemeyecek olan Kane'in durumunun, kulüp içinde planların yeniden değerlendirilmesine yol açtığı ifade ediliyor.

Sport Bild'in haberine göre, yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve sportif yönetim, olası kış transferlerini ve hücuma yönelik uzun vadeli takviyeleri değerlendirmeye başladı. Yönetim daha önce sezonun ilk yarısının ardından, kışın zorlu transfer piyasasında harekete geçmeme konusunda anlaşmıştı. Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen de kısa süre önce bunu açıkça dile getirmişti.

"Bugün için cevabım hayır" diyen Dreesen, tz/Münchner Merkur ve Bild'e verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: "Ancak genel durumu değerlendirmek için henüz çok erken. Luis Diaz şimdi dönüyor, Jamal geri döndü, Alphonso Davies de yakın zamanda dönecek, Michael Olise ise neyse ki daha ağır bir sakatlık yaşamadı. Noel'de güncel duruma bakacağız. Kış transfer dönemini sevmediğim biliniyor. Satış yapmak için iyi olabilir ama oyuncu almak için değil. Çünkü bunu ancak baskı altında yaparsınız. Kulüpler genellikle en iyi oyuncularını kışın bırakmaz ya da çok yüksek bir bedel ödemeniz gerekir."

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Bayern'in Sport Bild'e göre radarına aldığı oyuncu ise kesinlikle yüksek bir bedel gerektiriyor. Söz konusu ismin Eintracht Frankfurt'tan Younes Ebnoutalib olduğu belirtiliyor. Henüz somut bir gelişme yok ancak Bayern'in Alman millî oyuncunun Frankfurt'taki gelişimini takip ettiği ifade ediliyor.

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Ebnoutalib'in de kulüpteki durumundan memnun olmadığı öne sürülüyor. On lig maçında altışar gol ve birer asistle aynı istatistiklere sahip olmalarına rağmen forvet sıralamasında Jonathan Burkardt'ın gerisinde bulunuyor. Sport Bild'e göre Ebnoutalib, kendisine yeterince değer verilmediğini düşünüyor.

Ancak Kane döndükten sonra Münih ekibinin hücumunda ilk tercih olmayı beklemesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle Bayern'e transfer, Ebnoutalib açısından pek anlamlı değil. Üstelik Jürgen Klopp tarafından yeniden kadroya çağrılabilmesi için mutlaka düzenli oynaması gerekiyor. Bayern'de ise bunun garantisi yok.

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Ebnoutalib, Dortmund'un da gündeminde ve Dortmund daha avantajlı

Bayern açısından da Ebnoutalib'i aceleyle transfer etmek kolay açıklanabilecek bir hamle değil. Sport Bild'e göre Eintracht Frankfurt, sözleşmesi 2031'e kadar devam eden 23 yaşındaki oyuncu için 30 ila 40 milyon euro talep edecek. Ancak bu düzeyde bir teklif gelirse kışın ayrılmasına da izin verebilir. Yine de yazın gerçekleşecek bir transfer çok daha olası görünüyor.

O dönemde Borussia Dortmund da devreye girebilir. Dortmund'da transferleri yöneten sportif direktör Ole Book, Ebnoutalib'i yakından tanıyor. İkilinin ilişkisi hâlâ çok iyi. Ebnoutalib'i FC Gießen'de Regionalliga'da gözlerden uzak kaldığı dönemden çıkaran 40 yaşındaki Book, oyuncunun "kariyerini kurtaran kişi" olarak görülüyor. 1,91 metre boyundaki hücumcu, SV Elversberg'de kısa sürede 2. Bundesliga'nın en iyi forvetlerinden birine dönüştü.

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Bir yıl sonra Ebnoutalib, sekiz milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Orada millî oyuncu seviyesine yükseldi ve Dortmund'un ilgisini çektiği belirtiliyor. Dortmund yönetiminin kadro planlama toplantılarında Ebnoutalib'i görüştüğü ve gelişimini yakından izlemeyi sürdüreceği ifade ediliyor.

Golcü Serhou Guirassy önümüzdeki haftalarda sözleşmesini 2028'in ötesine uzatmamaya ve futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verirse Dortmund ile Ebnoutalib arasındaki temaslar somutlaşabilir.

Getty

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Choupo-Moting, Bayern Münih'e ikinci kez mi gelecek?

Bayern, son dönemde kış transfer dönemindeki olası takviyeler kapsamında Eric-Maxim Choupo-Moting'in bonservis bedeli ödenmeden geri dönmesiyle ilişkilendirildi . Sky, 2020 ile 2024 arasında Münih ekibi için 122 resmî maçta 38 gol ve 13 asist kaydeden, şu anda 37 yaşındaki oyuncunun dönüşünün mantıklı olup olmayacağının kulüp içinde en azından konuşulduğunu bildirmişti.

Choupo-Moting'in MLS ekibi New York Red Bulls ile sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Ancak ABD'deki ikinci sezonunda pek etkili olamadı ve 22 maçta beş gol attı. Bayern'e sahada katkı sağlayıp sağlayamayacağı soru işareti.

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Eberl, Choupo-Moting'in olası dönüşüne ilişkin soruları şimdilik geçiştirdi ve şu anda forma giyebilecek durumda olan oyunculara "yüzde yüz" güvendiklerini söyledi. Eberl, "Öncelikle sakat oyuncuların dönüşünün nasıl ilerleyeceğini görmek istiyoruz. Ocak ayında kadromuzun durumunu değerlendirmeliyiz" dedi.