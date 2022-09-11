Brezilyalı yıldızın, gösterdiği performansla hiçbir yere gitmeye niyeti yok.

Neymar, son dönemde takımına sunduğu katkıyla eski günlerine döndüğünün izlenimlerini veriyor.

Yıldız oyuncu, cumartesi günü Fransa Ligue 1'deki sekizinci golünü attı ve PSG'nin yedi lig maçından biri dışında hepsinde gol kaydetti.

Böylece Neymar, PSG formasıyla 110 gole ulaşarak Pauleta’yı geçti ve kulüp tarihinin en golcü 4. oyuncusu olarak tarihe geçti.

Ayrıca, Brezilyalı futbolcunun bu sezon altı da asisti var.

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Avrupa'da, şu anda Neymar kadar formda çok az oyuncu var.

Ve yaz transfer döneminde yaşadığı transfer spekülasyonlarıyla gündemden düşmeyen yıldız golcünün bu performansı oldukça etkileyici...

Son şampiyon, Brest'e karşı tehlikedeydi, ancak Neymar, Lionel Messi ve kaleci Gianluigi Donnarumma, gösterdikleri iyi oyunla bu maça damga vurmayı başardı.

Donnarumma çok önemli kurtarışlar yaparken Neymar ve Messi, oyunun büyük bölümünde güzel bir uyum yakaladı.

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Galtier, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hafta ortasında Juventus'a karşı kazandıkları galibiyetin ardından, takımının gösterdiği performanstan dolayı oldukça memnun göründü.

Öte yandan, bir diğer yıldız oyuncusu Mbappe'nin de performansını yeniden yükseltmesini bekleyecek.

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