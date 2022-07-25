Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncusu çok sayıda takımın kendisine duyduğu ilgiye rağmen Mikel Arteta'ya kalitesini gösterme konusunda kararlı.

Arsenal'in 2019'da Ligue 1 takımlarından Lille'den 86 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, Londra ekibindeki kariyerini yeniden canlandırmak istediğini söyledi. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki oyuncu, adının birçok farklı takımla anılmasına rağmen kariyerini Arsenal formasıyla sürdürmek istediğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Instagram'dan yaptığı açıklamada Arsenal'in başarısına odaklandığını belirten Pepe "Yaz boyunca çok çalıştım ve birçok şeyi değiştiridm. Arsenal ve takım arkadaşlarıma odaklandım ve kararlıyım" dedi. Pepe'nin bu mesajı kendisiyle ilgilenen Leeds United, Newcastle United, Marsilya ve Sevilla gibi takımlara transfer olmayı düşünmediği şeklinde yorumlandı.

Haberin devamı aşağıda

Arsenal'in sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı Everton, Orlando City ve Chelsea karşılaşmalarında teknik direktör Mikel Arteta'dan şans bulan Pepe, buna rağmen rotasyonda oldukça geride yer alıyor. Sağ kanatta ilk tercihi Bukayo Saka olan İspanyol çalıştırıcının rotasyondaki önceliklerinin ise Gabriel Martinelli ve Emile Smith Rowe olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla beşi ilk 11'de olmak üzere 20 Premier Lig karşılaşmasında şans bulan Pepe bir gol atarken, iki de asit yapmıştı. Kariyerinin en iyi sezonunu 2018-2019 sezonunda Lille'de geçiren Pepe, Ligue 1'deki bu son sezonunda 38 maçın tamamında görev yapmış ve takımı adına 22 kez gol sevinci yaşarken, 11 de gol pası vermişti.

Daha fazla okuma