Transfer söylentileri sürerken Como yöneticisi, Real Madrid'in Nico Paz için geri satın alma maddesi hakkında konuştu

Como Sportif Direktörü Carlalberto Ludi, Real Madrid'in Nico Paz ve Jacobo Ramon için geri satın alma maddelerini devreye sokabileceğine dair artan söylentilere yanıt verdi. La Fabrica çıkışlı iki genç yıldız, İtalyan ekibinin kilit isimleri hâline geldi. Bu da Como taraftarları arasında oyuncuların Santiago Bernabeu'ya dönüşünün yakın olabileceği endişesini doğurdu.

Reklam

Madrid, Como'nun genç yıldızlarını yakından izliyor

İspanyol devi, son yıllarda Valdebebas'tan çıkan en umut vadeden altyapı oyuncularından ikisi olan Paz ve Ramon'u çok yakından takip ediyor. İki oyuncu da Serie A'da teknik ekibin yönetiminde gelişerek Como'nun projesinin vazgeçilmez parçaları hâline geldi. Kulüp, Ramon'un haklarının yüzde 50'sini ve belirli bir geri satın alma opsiyonunu elinde tutarken Paz'ın transfer anlaşması geçen yaz farklı şekilde yapılandırıldı. Resmen İtalya'ya transfer olmasına rağmen Arjantinli orta saha oyuncusunun Bernabeu ile bağı, Real Madrid'in onu önceden belirlenmiş bir bedel karşılığında geri almasına imkân tanıyan bir maddeyle sürüyor. Oyuncuların Avrupa sahnesindeki değerleri yükselmeye devam ederken bu düzenlemeler, Lombardiya'daki uzun vadeli geleceklerine ilişkin soruları da beraberinde getiriyor.

Oyuncuları hakkındaki söylentilere değinen Ludi, bu transfer bağlantılarının kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Ludi, Radio Radio Lo Sport'a verdiği röportajda, Defensa Central'in aktardığına göre şunları söyledi: “Kendimi Como taraftarlarının yerine koymalıyım çünkü kasım ve mart aylarında, takımların ilgisi nedeniyle oyuncuların satılacağı hep konuşulmaya başlanıyor. İster basındaki spekülasyonlardan ister başka nedenlerden kaynaklansın, Madrid her zaman bütün oyuncularını geri almaya hazırmış gibi görünüyor. Bu yıl Jacobo Ramon konuşulmaya başlandı ama önümüzdeki iki sezonda sıra mutlaka Nico Paz'a gelecek.”

Nico Paz anlaşmasının ayrıntıları

Paz'ın transferinin mali ayrıntıları çokça tartışılırken İtalyan kulübü, oyuncunun haklarının şu an tamamen kendisinde olduğunu vurguluyor. Ludi, sözleşmede Real Madrid'in önemli bir etkisi bulunsa da orta saha oyuncusunun teknik olarak Serie A ekibine kalıcı olarak transfer edildiğini açıkladı. Como'nun hedefi, Paz Stadio Giuseppe Sinigaglia'da kaldığı sürece onun kalitesinden yararlanmak. Kulüp, ileride yüksek bedelli bir ayrılığın da kasasına katkı sağlayabileceğinin farkında.

Ludi, sözleşmenin ayrıntılarını ve iki köklü kulüp arasındaki iyi ilişkiyi şöyle anlattı: “Gerçek şu ki geçen yaz iyi bir iş yaptık çünkü Nico Paz artık yüzde 100 Como oyuncusu. Bununla birlikte Real Madrid'in, transfer dönemi içinde belirli bir tarihe kadar geçerli bir geri satın alma opsiyonu var; bu alışıldık bir durum. Böyle bir durumda gerçekleşecek satış, yaptığımız çalışmaları destekler ve kulüp için önemli olur. Zamanı geldiğinde durumu, son yıllarda hep yaptığımız gibi yöneteceğiz. Real Madrid ile harika bir ilişkimiz var ama şu anda şampiyon bir oyuncu olan Paz'ın oyunundan keyif almalıyız.”

Reklam Reklam

Bernabeu'ya dönüş planları

İspanya'daki spekülasyonlara göre Paz'ın eski kulübüne dönmesi yönündeki karar neredeyse kesinleşti ve transfer, üç yıllık gelişim sürecinin sonuna planlanmış olabilir. Genç oyun kurucu, düzenli oynama fırsatı bulmak ve en üst ligdeki bir projeye liderlik etmek için İtalya'ya gitmeyi seçti. Jose Mourinho'nun kadrosundaki kalabalık orta saha rotasyonunda bu imkânı bulamayacaktı. Paz, ligin en heyecan verici yaratıcı oyuncularından birine dönüşürken bu tercih şimdiye kadar karşılığını verdi.

Related Topics

Jacobo Ramon'un dönüş yolu daha da açık görünüyor: Savunma oyuncusu 9 milyon avronun altında bir bedelle geri dönebilir. Paz için gereken mali taahhüt çok daha yüksek olacak, ancak Madrid'in başlangıçta aldığı transfer ücreti net maliyeti azaltıyor. Söylentilere göre geri satın alma bedeli 80 milyon avro. Como geçen yaz 60 milyon avro ödediği için Real Madrid'in oyuncuyu yeniden kadrosuna katmasının fiilî maliyeti 20 milyon avroya daha yakın olacak.

Gelişim ve uzun vadeli hedefler

Paz için öncelik, gazetelerdeki manşetlerden çok sahadaki gelişimi. Babası Pablo Paz, kulübün oğluna çok değer vermesine rağmen her iki tarafın da kariyer gelişimi açısından İtalya'da bir dönem geçirmesinin en iyi adım olduğu konusunda anlaştığını kısa süre önce belirtti. Bernabeu'nun ilgi odağından bir süre uzaklaşmak, İspanya başkentinin baskısından uzakta olgunlaşmasını ve beklentilerin üzerinde performans gösteren Como'nun liderlerinden biri olmasını sağladı.

Reklam

Kış transfer dönemi yaklaşırken, özellikle Paz teknik becerisiyle maçlara damga vurmaya devam ederse Madrid'e dönüş söylentileri muhtemelen daha da artacak. Como ise şimdilik ligdeki hedeflerine odaklanıyor ve kadrosundaki bu “şampiyon” oyuncunun, Real Madrid formasının cazibesi karşı konulamaz hâle gelmeden önce takımı başarıya taşımasını umuyor.