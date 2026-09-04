Alman basınında yer alan bir habere göre, Bayern Münih'in oyuncularından biri, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester City'nin kadrosuna katılma ihtimaline dair yaptığı sondajı reddederek Bavyera ekibinde kalmayı tercih etti.

"Sport 1" sitesine göre, Alexander Pavlovic, Manchester City'nin istek listesinde yer alıyordu ve İngiliz kulübü Alman milli takım oyuncusunun hizmetlerini almak için 100 milyon euroya kadar ödemeye hazırdı. Ancak Pavlovic, Bayern'den ayrılma fikrini reddetti.

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Pavlovic'in Bavyera kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor ve 22 yaşındaki oyuncu erken bir ayrılıkla ilgilenmiyordu; bu nedenle Manchester City sonunda onu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunmadı.

Pavlovic, teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern kadrosunun temel taşlarından biri konumunda. Manchester City, onunla anlaşma ihtimalini ilk kez ilkbaharda sordu ve Bayern yönetimi bu adımdan haberdardı.

2026 Dünya Kupası sırasında İngiliz kulübü oyuncu hakkında yeniden sondaj yaptı, ancak Alman milli oyuncu o dönemde transferi düşünmek istemedi. Turnuvanın bitişinin ardından ve Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin yerini doldurma ihtiyacının belirginleşmesiyle Bayern Münih oyuncusu kulüpte kalmayı seçti.

Pavlovic, 2011 yılından beri Bayern'de oynuyor ve kulübün akademisinin yetiştirdiği bir isim olarak, 2023 yılında resmi olarak A takım kadrosuna dahil olmadan önce çeşitli altyapı takımlarında görev aldı.

Alman milli takım oyuncusu, Bayern Münih'in A takımıyla 102 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol de asist yaptı. "Transfermarkt" sitesi ise piyasa değerini yaklaşık 90 milyon euro olarak tahmin ediyor.

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