2020/21 sezonunda kazanılan tarihi lig ve kupa dublesinden bu yana Beşiktaş, şehirdeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. O tarihten sonra siyah-beyazlılar üçüncülükten daha iyi bir derece elde edemedi. Geçen sezon da Beşiktaş şampiyonluk yarışında yer alamadı ve sezonu dördüncü sırada tamamladı. Şimdi bunun değişmesi hedefleniyor.

Kara Kartal, bunun için bu yaz transfer piyasasında kesenin ağzını iyice açtı. Doğan Alemdar, İlhan Fakili ve eski Bayern kalecisi Alexander Nübel için Türk devi yaklaşık 11 milyon euro ödedi. AS Monaco’dan sol bek Kassoum Ouattara 8 milyon euroya mal olurken, İngiltere şampiyonu Arsenal’den Leandro Trossard için 18 milyon euro ödendi. En büyük bedel ise Orkun Kökçü için harcandı: İlk etapta yalnızca Benfica’dan kiralanan orta saha oyuncusu, sezon sonunda satın alma zorunluluğu kapsamında kalıcı olarak Beşiktaş’a katıldı. Bonular dahil toplam maliyet 30 milyon euroya kadar çıkabilir ve bu da yeni bir kulüp rekoru anlamına geliyor.

Buna eski Dortmundlu Salih Özcan’ın bonservissiz transferi de eklendi, üstelik başka yeni transferler de gelebilir. Süperstar Mohamed Salah da istenen isimler arasında yer alıyor. Böylece harcamaların toplamı şu an itibarıyla yaklaşık 67 milyon euroya ulaştı. Beşiktaş bir yaz döneminde daha önce hiç bu kadar yatırım yapmamış, ayrıca ilk kez 60 milyon euro barajını da aşmış oldu.

Buna karşın gelirler oldukça sınırlı kaldı: Kulüp oyuncu satışlarından şimdiye kadar 10 milyon euronun bile altında gelir elde etti. Ernest Muci 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor’a giderken, Gökhan Sazdağı yalnızca 200 bin euro kazandırdı.

Beşiktaş transfer rekorlarıyla büyük risk alıyor

Her şey, Beşiktaş’ın bu transfer dönemini de zararla kapatacağına işaret ediyor. 16 kez Türkiye şampiyonu olan kulüp için bu artık istisnai bir durum değil. 2020/21 sezonundan bu yana her sezonda transfer giderleri gelirlerin üzerinde kaldı ve açık sürekli büyüdü. 2021/22’de eksi bakiye yaklaşık 4 milyon euro seviyesindeyken, son olarak bu rakam neredeyse 28 milyon euroya ulaştı.

Bu transfer ve harcama politikasının sonuçları artık Beşiktaş’ın mali tablosunda açıkça görülüyor. Medya haberlerine göre kulübün borcu şu anda yaklaşık 360 milyon euro seviyesinde. Yüksek transfer harcamaları bunda pay sahibi olsa da daha büyük yük, kalıcı olarak yüksek personel giderleri ile mevcut kredilerden kaynaklanan faiz yükünden doğuyor.

Özellikle finansman maliyetleri Beşiktaş için ciddi bir soruna dönüşmüş durumda. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, “Neredeyse 50 milyon euroya ulaşan kulübümüzün yıllık faiz yükü, başarımızın önündeki en büyük engel. Bu parayla sıfırdan yeni bir futbol takımı kurulabilir” ifadelerini kullandı. Adalı, Haziran 2025’te bir genel kurulda da borç dinamiğine dikkat çekerek şöyle uyarmıştı: “Beşiktaş şu anda günde 125 bin euro faiz ödüyor, ayda 4 milyon euro ve yılda yaklaşık 50 milyon euro. Yönetim kurulu toplantısı sona erdiğinde Beşiktaş’ın borcu 5 milyon Türk lirası daha artmış olacak.”

Son yıllarda kulüp yönetimi, çok sayıda diğer Türk büyük kulübü gibi, giderek daha fazla yıldız transferine yöneldi ve anında sportif başarı umdu. Beklenen etki ortaya çıkmadı ancak mali yük kaldı. Özellikle maaş yapısı bundan ciddi şekilde etkilendi. Rafa Silva’nın (2024-2026 arasında Beşiktaş’ta) bonuslar dahil yılda tam 10 milyon euro kazandığı belirtiliyor, Ciro Immobile de Beşiktaş’taki döneminde cazip bir paket aldı. Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi’nin de yılda iddiaya göre 5 milyon euronun üzerinde kazandığı ifade ediliyor. Trossard ve Nübel gibi güncel üst düzey yeni transferler de yüksek maaşlı sözleşmelere sahip.

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Altı yılda 13 teknik direktör: Beşiktaş ve tazminat sorunu

Ancak maliyeyi zorlayan yalnızca oyuncu kadrosu değil. Teknik direktörlük koltuğunda da sık değişiklikler nedeniyle yüksek maliyetler oluştu. Beşiktaş 2020’den bu yana tam 13 kez teknik direktör değiştirdi; bazı isimler hatta birden fazla kez geri döndü. Son olarak 2020/21’in şampiyon teknik adamı Sergen Yalçın ile ikinci kez yollar ayrıldı, haziran ayında ise göreve Vincenzo Italiano geldi. Bu çok sayıdaki ayrılık yüksek tazminat ödemelerine yol açtı.

Maliyetli personel kararlarına rağmen Beşiktaş stratejisinden inatla vazgeçmiyor. Bu çizginin sürdürülmesini mümkün kılan unsurlardan biri de mali rahatlama beklentisi. Burada merkezi rolü, Adalı’nın “Beşiktaş tarihinin en büyük gelir kaynağı” diye tanıttığı Dikilitaş Projesi oynuyor. Peki bu girişimin arkasında ne var?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi örnek almak istiyor

Dikilitaş Projesi ile köklü kulüp, mali geleceğini uzun vadede güvence altına alması hedeflenen milyonlarca euroluk bir gayrimenkul hamlesini ilerletiyor. Konsept, İstanbul’un merkezi semtlerinden Dikilitaş’taki bir arsa üzerine kurulu; kulüp merkezine ve iç saha maçlarının oynandığı stada yakın bir konumda bulunuyor. Söz konusu alan bugüne kadar ekonomik olarak neredeyse hiç değerlendirilmedi. Devlet gayrimenkul şirketi Emlak Konut GYO ile iş birliği içinde burada konut ve ticari gayrimenkuller inşa edilmesi planlanıyor. Gerekli izin de Nisan 2025’te zaten verildi. Her hâlükârda bu anlaşma Beşiktaş için gerçek bir rahatlama anlamına geliyor. Atıl varlıklar yerine kulübü, lüks gayrimenkullerin pazarlanması sayesinde gelecekte yaklaşık 200 milyon euro düzeyinde gelir bekliyor.

Başkan Adalı, bu tür projeleri Beşiktaş’ın son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalmasının temel nedenlerinden biri olarak görüyor. Adalı, “Ezeli rakiplerimiz yıllar boyunca gayrimenkul projelerinden gelir elde etti. Biz ise bunu izlemekle yetindik. Şimdi bu hatayı düzeltiyoruz” dedi.

Başkan, bu tür gelir kaynaklarının kadro planlaması açısından önemini de vurguladı: “Yıldız oyuncular bu tür projeler sayesinde transfer edilir. Rakiplerimiz oyuncularının maaşlarını bu projelerden gelen gelirlerle ödüyor. Biz de aynısını yapacağız.”

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Beşiktaş şampiyonluk yarışında olmak istiyor

Dikilitaş’ın yanı sıra Adalı, mali durumu iyileştirmek için başka adımlar da açıkladı. Boş durumdaki BJK Plaza’nın uluslararası bir otel zincirine kiralanması planlanıyor. Böylece yıllık kira gelirleri yaklaşık 3,5 milyon euroya çıkabilir. Adalı, Fulya’daki arsa için de kulüp lehine yeni bir kira sözleşmesi yapıldığını belirtti.

Buna ek olarak kulübün Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’deki payı, sermaye artırımıyla yüzde 51’den yüzde 70’e yükseldi. Adalı’ya göre bu sayede kulüp kasasından para çıkmadan 35 milyon euro tutarında borç kapatıldı.

Beşiktaş gelecekte bu açıklanan projelere ve mali yeniden yapılanmaya güveniyor. Adalı, izlenen yolun uzun vadede başarıyı geri getirebileceğine inanıyor: “Bu projeleri başlattığımızda sadece borç sorunlarımızı çözmekle kalmayacağız, aynı zamanda gelecekte şampiyonluk için mücadele edebilecek takımlar da kuracağız.”