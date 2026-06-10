Transfer piyasasında yeni bir bomba... PSG, Oulissi yarışına girdi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain yaz transfer döneminde Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Oliasi'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor. Bu transfer, Avrupa şampiyonu kulübün bu transfer döneminde gerçekleştireceği en önemli hamlelerden biri olabilir.

"L'Équipe" ağının haberine göre, 24 yaşındaki Oulissi, Bayern Münih başkanı Herbert Hainer'in daha önce oyuncunun satılık olmadığını açıklamasına rağmen, büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini giderek daha fazla çekiyor.

Fransız milli oyuncunun adı, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in vaat ettiği büyük transfer olarak son zamanlarda Real Madrid ile anılıyordu, ancak İspanyol kulübü beklenen teklifini Julian Álvarez'e sundu.

Raporda, Paris Saint-Germain'in müzakerelere güçlü bir şekilde girdiğine ve kulüp yönetiminin anlaşmanın tamamlanması konusunda iyimser olduğuna işaret edildi.

Oulisi'ye olan ilgi, Bayern Münih formasıyla geçirdiği olağanüstü sezonun ardından geldi. Oulisi, çeşitli turnuvalarda 22 gol atıp 31 asist yaparak 53 golün doğrudan katkısını sağladı ve Bavyera ekibinin yerel üçlü kupayı kazanmasına yardımcı oldu.

Oulissi şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Bayern Münih ile olan sözleşmesi ise 2029 yazına kadar devam ediyor. Bu da, onu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün, Alman devini en önemli yıldızlarından birini bırakmaya ikna etmek için devasa bir finansal teklif sunması gerekeceği anlamına geliyor.