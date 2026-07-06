Transfer piyasasında sürpriz… Eski Barcelona yıldızı Fas Ligi’ne adım atmak üzere

İttihad Tangier kulübü, Faslı Munir El Haddadi ile anlaşmaya varmaya çok yaklaşmasının ardından, yaz transfer piyasasını büyük bir transferle çalkalamaya hazırlanıyor gibi görünüyor. El Haddadi, daha önce Barcelona ve Sevilla’da forma giymiş bir yıldız ve bu hamle, bu yaz Fas Profesyonel Ligi’nin en önemli transferlerinden biri haline gelebilir.

Africafoot sitesinin haberine göre, son günlerde tüm taraflar arasında yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesinin ardından, İttihad Tangier kulübü eski Fas milli oyuncuyla sözleşmeyi sonuçlandırmak üzere.

Raporda, tarafların ön anlaşmaya vardığı ve son anda beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde, transferin resmi olarak duyurulması için sadece bazı idari ve mali işlemlerin tamamlanmasının kaldığı belirtildi.

Tanger Union yönetimi, özellikle takımın beklentileri karşılayamadığı bir sezonun ardından, oyuncunun sahip olduğu teknik değer ve engin tecrübenin farkında olarak bu transferi tamamlamaya büyük önem veriyor. Kulüp, kaliteli, liderlik vasıflarına sahip ve tecrübeli bir oyuncuyla hücum hattını güçlendirmeyi ve yeni sezon başlamadan önce taraftarlarına güçlü bir mesaj vermeyi umuyor.

Mounir El Haddadi, İspanyol Leganés ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Eylül 2025’te serbest transfer olarak katıldığı İran’ın Esteghlal Tahran kulübünde bir sezon süren bir deneyimin ardından geliyor.

Oyuncu, İran kulübünde kısa sürede kendine yer edindi ve 2025-2026 sezonu boyunca istikrarlı bir performans sergiledi; yeni bir futbol ortamına geçişine rağmen uyum sağlama ve rekabet etme yeteneğini kanıtladı.

30 yaşındaki forvet, çeşitli turnuvalarda 28 maça çıktı ve bu maçlarda 2109 dakika sahada kaldı; bu süre zarfında dört gol attı ve beş asist yaptı, böylece takımının hücum sistemindeki önemini kanıtladı.

İran Süper Ligi’nde 18 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı; Asya Şampiyonlar Ligi 2’de ise 8 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol attı, 1 asist yaptı; ayrıca İran Kupası’nda 2 maçta da birer asist yaptı.

Bu rakamlar sahadaki etkisini tam olarak yansıtmasa da, yüksek bir rekabet seviyesini sürdürme ve engin tecrübesini takımının yararına kullanma yeteneğini teyit ediyor.

Raporda ayrıca, El Hadadi’nin bölgedeki güvenlik istikrarsızlığının artması nedeniyle İran’dan ayrıldığı ve kariyerine daha istikrarlı bir ortamda devam etmeyi tercih ettiği belirtildi; bu bilgi, daha önce Africafoot sitesi tarafından özel olarak ortaya çıkarılmıştı.

Anlaşma tamamlandığı takdirde, 30 yaşındaki Mounir El Haddadi, Fas Ligi’nde ilk kez forma giyecek. “Transfermarkt” sitesine göre, oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon avro.

Faslı forvetin, İspanya Ligi’nde ve kıtasal turnuvalarda Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde edindiği deneyim sayesinde, İttihad Tangier’e büyük bir teknik katkı sağlaması bekleniyor.

El Haddadi, Barcelona'nın ünlü "La Masia" akademisinden mezun olduktan sonra A takıma yükseldi ve ardından İspanya Ligi'nde Valencia, Deportivo Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas ve Leganés formalarıyla çeşitli deneyimler yaşadı.

Sevilla'da geçirdiği dönemde piyasa değeri en yüksek seviyesine ulaştı; 2019 yılında bu Endülüs kulübüne transfer olduktan sonra 12 milyon avroya ulaşan bu rakam, Asya sahalarına geçmeden önce La Liga'daki kariyeri boyunca ulaştığı konumu yansıtmaktadır.

Tanger Union’un bu oyuncuya olan ilgisinin nedenleri sadece özgeçmişiyle sınırlı değil, aynı zamanda teknik yeteneklerine de uzanıyor; zira oyuncu kanatlarda rahatlıkla oynayabiliyor ve forvetin arkasında ikinci forvet rolünü de üstlenebiliyor.

El Haddadi, yüksek bireysel becerileri, hızı, gol fırsatları yaratma yeteneği ve oyun akışını okuma becerisinin yanı sıra takımın hatları arasında etkili bir bağlantı kurma katkısıyla öne çıkıyor; bu unsurlar teknik ekibe çeşitli hücum seçenekleri sunuyor.

Önümüzdeki günlerde işler planlandığı gibi giderse, İttihad Tangier, Fas Ligi’ndeki yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirecek ve bu transfer, kulübün hedeflerini büyük ölçüde güçlendirebilir. Ayrıca, daha önce Barcelona, Sevilla ve İspanya Ligi’nin en köklü kulüplerinden birçoğunda forma giymiş bir oyuncunun varlığı, yerel lig için de niteliksel bir katkı sağlayacaktır.

Africafoot sitesi de birkaç hafta önce, Wydad ve Raja kulüplerinin Mounir El Haddadi’yi kadrolarına katmak istediğini açıklamıştı; ancak şu anda İttihad Tangier, bu transferi sonuçlandırmaya en yakın kulüp konumunda.