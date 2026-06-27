Transfer piyasasında sarsıntı… Tony, Manchester United’a transfer olacak mı?

Suudi Al-Ahli’nin yıldızı İngiliz forvet Ivan Tony’nin adı, Manchester United’ın yeni sezona hazırlık kapsamında hücum hattını güçlendirme çabaları kapsamında bu yaz transfer döneminde yeniden kulübün ilgi odağı haline geldi; ancak transferin tamamlanması, oyuncuyu Roshen Ligi’nde tutabilecek birkaç engelle karşı karşıya.

"GiveMeSport" sitesinin haberine göre, Manchester United, özellikle Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduktan sonra Al-Ahli formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Tony'yi teknik yönetimin beğenisini kazanan forvetler listesine dahil etti.

Raporda, Tony’nin Al-Ahli’deki yüksek maaşının, “Old Trafford” stadyumuna transferinin önündeki en önemli engellerden biri olduğu belirtildi. İngiliz forvet, çok yüksek bir maaş alıyor ve bu durum, Manchester United’ın kulüp içindeki maaş yapısına uygun bir anlaşmaya varmasını zorlaştırabilir.

Raporda ayrıca, oyuncunun şu anda Suudi Ligi’nden ayrılma niyetinde olmadığı belirtildi. Her ne kadar adı Premier Lig’e dönüşle anılsa da, Al-Ahli’deki ilk sezonunun ardından kulüpte kendini istikrarlı hissettiği için bu yönde bir isteği bulunmuyor.

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Al-Ahli, İngiliz golcüsünden ayrılma olasılığı konusunda henüz bir karar vermedi. Kulübün oyuncunun satışına onay vermesi için talep edeceği bedel ya da yönetimin onu elden çıkarmayı ciddi olarak düşünecek olup olmadığı henüz netleşmedi; özellikle de oyuncunun hâlâ iki yıllık bir sözleşmesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda.

Tony, geçen sezon Al-Ahli’nin elde ettiği sonuçlarda önemli bir rol oynadığı için takımın en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor; bu da onun ayrılması konusunun kulüp içinde titizlikle değerlendirilmesine neden oluyor.

Al-Ahly ile olağanüstü bir sezon

30 yaşındaki forvet, Al-Ahly formasıyla dikkat çekici bir sezon geçirdi. Roshen Ligi’nde 32 maçta 32 gol atarak, İngiliz kulübü Brentford’dan takıma katıldığından bu yana ligin en öne çıkan forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Al-Ahli, Tony ile 2024 yazında yaklaşık 40 milyon sterlin karşılığında sözleşme imzalamıştı. Tony, Brentford’da geçirdiği başarılı dönemde İngiltere Premier Ligi’nde 83 maçta 36 gol atmış ve bu performansıyla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti.

United yeni bir forvet arıyor

Manchester United’ın Ivan Tony’ye olan ilgisi, geçen sezon beklenen katkıyı sağlayamayan Hollandalı forvet Joshua Zirkzee’nin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle ortaya çıktı. Kulüp, tecrübeli ve forvet hattını yönetebilecek bir forvet arayışına girdi.

“Kırmızı Şeytanlar”ın açık ilgisine rağmen, mevcut göstergeler Tony’nin Al-Ahli’de kalacağını işaret ediyor. Bunun nedeni, oyuncunun kalmakta ısrarcı olması ve Suudi kulübünün yeni sezon başlamadan önce en önemli yıldızlarından birini elinden çıkarmak konusunda açık bir niyet göstermemesi.