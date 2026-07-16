Transfer piyasasında sarsıntı… Salah, Suudi Arabistan’ı reddediyor ve bu kulübe yaklaşıyor

Türk basınında yer alan haberler, adı başta Türk kulübü Beşiktaş olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın geleceğiyle ilgili şaşırtıcı gelişmeleri ortaya çıkardı.

Salah, dünya futbol tarihine adını altın harflerle kazandığı 9 yılın ardından Liverpool'dan ayrılmıştı.

Türk "Fantik" gazetesine göre, Muhammed Salah'ın menajeri Kolombiyalı Rami Abbas, oyuncunun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimine sunulmasının ardından, transferin tamamlanma olasılığını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

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Gazete, taraflar arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini, ancak oyuncunun dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak statüsüne yakışır yüksek bir maaş almakta ısrar etmesi nedeniyle yıllık sözleşme bedeli konusunda mali anlaşmazlıklar yaşandığını belirtti.

Haberde ayrıca, Salah’ın Türkiye Ligi’ne transfer olmayı kabul etmek için yıllık 15 milyon avro maaş şartı koyduğu ve bunun şu ana kadar anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

Gazete ayrıca, oyuncunun Türkiye’de yeni bir deneyim yaşamaya büyük istek duyduğunu belirtti ve raporun aktardığına göre, ailesinin de orada yaşamayı tercih ettiğini vurguladı; buna karşılık, oyuncunun Suudi Arabistan liginde oynamaya pek hevesli olmadığı belirtildi.

Aynı kaynaklar, önümüzdeki saatlerde Beşiktaş yönetimi ile oyuncunun menajeri arasında, görüşleri yakınlaştırmak ve olası transferle ilgili nihai kararı vermek amacıyla yüz yüze bir görüşme yapılabileceğini belirtti.

Beşiktaş taraftarları, müzakerelerin gidişatını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Özellikle de müzakerelerin başarılı sonuçlanması ve nihai bir anlaşmaya varılması halinde, Mohamed Salah gibi önemli bir oyuncuyla yapılacak sözleşme, kulüp tarihinin en güçlü transferlerinden biri olacak.