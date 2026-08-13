Sky'ın perşembe günü aktardığına göre, Siyah-Sarılılar çarşamba akşamı 1. FC Köln'ün hücum oyuncusu için yeni bir teklif sundu.

Yeni paketle birlikte BVB'nin açıkça Köln'ün bonservis taleplerini karşılamayı hedeflediği belirtiliyor. Buna göre Borussia, El Mala için toplam 55 milyon euroluk bir paket sunuyor ancak sabit bedelin, Köln'ün asgari bonservis olarak almak istediği konuşulan 50 milyon euronun altında olduğu ifade ediliyor. Gerçekçi şekilde ulaşılabilecek bonuslarla bu tutarın talep edilen 50 milyon euroya çıkması amaçlanıyor.

Sky'a göre Keçiler'in yöneticilerinin yeni teklife yanaşıp yanaşmayacağı tamamen belirsiz. Siyah-Sarılılar'ın bu yeni hamlesine henüz hiçbir yanıt verilmediği, ancak iki taraf arasında bir iletişimsizlik olmadığı belirtiliyor.

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BVB ile Said El Mala zaten anlaştı mı?

El Mala'nın bir süredir BVB ile iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Söz konusu olanın 2031'e kadar bir sözleşme olduğu belirtiliyor. Medya haberlerine göre 19 yaşındaki oyuncu mutlaka Dortmund'a gitmek istiyor ve bunun için AC Milan ile FC Fulham'ı geri çevirdi.

Express gazetesinin haberine göre ise El Mala'ya ancak bir kulübün 50 milyon euroluk sabit bir bedel sunması halinde transfer izni verilecek. Köln sportif direktörü Thomas Kessler'in, BVB'nin dillendirilen teklifi gerçekten gelirse oyuncu tarafına böyle bir söz dahi verdiği aktarılıyor.

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Said El Mala, BVB'nin yeni rekor transferi olacak

El Mala, BVB'nin mutlak öncelikli hedefi olarak görülüyor ve Sport Bild'e göre kulüp bu transferde uzun vadede yüksek getirili bir işe imza atmayı umuyor. Genç oyuncunun büyük olasılıkla Ousmane Dembele'yi (35 milyon euro) rekor transfer olarak geride bırakacak olması bir engel olarak görülmüyor.

Bunun yerine BVB yöneticilerinin yüksek bir yeniden satış değeri beklediği belirtiliyor. Hatta Jürgen Klopp'un planladığı konuşulan Almanya Milli Takımı adaylığı bile onun piyasa değerini artıracaktır.

Ayrıca genç hücum oyuncusunun, mali açıdan güçlü Ada'da halihazırda mükemmel bir itibara sahip olduğu ifade ediliyor. Bazı Premier League teknik direktörleri onun için şimdiden geleceğin Gareth Bale'i gözüyle bakıyor. Bale, benzer şekilde sürate dayalı oyun yapısıyla 2013 yılında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e 100 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. El Mala gibi bireysel yeteneği üst düzey oyuncuların yurt içinde ve yurt dışında pazarlamayı güçlendireceği de ayrıca rol oynuyor.

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