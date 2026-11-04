Bugün yayımlanan bir basın raporu, bir İtalyan kulübünün önümüzdeki kış transfer döneminde Barcelona'nın yıldızı Gavi'yi kadrosuna katmak istediğini ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Gavi'nin bu sezon az sayıda maça çıkmasının onu gündeme taşıdığını ve raporların Napoli'nin kendisini yakından takip ettiğine işaret ettiğini yazdı.

Gazete, iki kulüp arasında halihazırda sürmekte olan temaslara dair haberler bulunduğunu belirtti.

İtalyan "Calciomercato" sitesi ise önümüzdeki kış transfer döneminde hamlelerin yaşanma ihtimali olduğunu aktardı.

Yaz döneminde Manchester United, Gavi'nin hizmetlerini almaya çalışmış, ancak orta saha oyuncusu geçen sezonun son evresinin ardından Barcelona'da kalmaya ikna olarak bu ilgiyi daha filizlenmeden sonlandırmıştı. Diz sakatlığından iyileştikten sonra İspanya La Liga'daki son dokuz maçın sekizinde ilk on birde yer alarak Dünya Kupası'ndaki yerini garantilemişti.

Ancak Napoli şimdi gözünü bu oyuncuya dikmiş durumda. Partenopei, orta sahasını güçlendirmek ve son haftalarda sakatlıklardan muzdarip olan takımına destek olmak amacıyla görüşmelere başladı.

"Calciomercato" sitesine göre Barcelona, oyuncusundan 40 milyon euro karşılığında ayrılmaya hazır.

Gavi, dokunulmaz konumunu yitirdi ve takım hiyerarşisindeki yeri geriledi. Yaz döneminde Rodri'nin gelişi, zaten Pedri, Bernal, De Jong, Fermin ve Dani Olmo'yu barındıran orta saha mevkileri için rekabeti daha da artırdı.

Gavi, İspanya La Liga'da dört maçta yalnızca 146 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise üçünde yedekten girmek suretiyle 45 dakika forma giydi.

Bu durum, kış transfer döneminde ayrılma ihtimalinin kapısını aralıyor ve Napoli, kendisini kapmaya istekli.