"Transfer Market", ideal grup aşaması kadrosunu belirledi: Tek bir Arap oyuncu

Mısırlı kaleci Mustafa Şubayr, 2026 Dünya Kupası’nda dikkat çeken performansını sürdürdü. Futbol istatistikleri ve oyuncuların piyasa değerleri konusunda uzmanlaşmış uluslararası “Transfermarkt” sitesi tarafından grup aşamasının ideal kadrosuna seçilen Şubayr, turnuvanın ilk aşamasının en iyi oyuncuları arasında yer alan tek Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

Site, kadroyu "Instagram" üzerindeki resmi hesabından duyurdu. Mısır milli takımıyla ilk tur boyunca sergilediği olağanüstü performansın takdir edilmesi amacıyla Mustafa Şubayr, en iyi kaleci olarak seçildi.

Şubayr'ın seçilmesi, Mısır milli takımını turnuvanın ikinci turuna taşıyan olağanüstü performansının ardından gerçekleşti. Etkili kurtarışlarıyla birçok maçta belirleyici bir rol oynayan Şubayr, İran milli takımı karşısında bir penaltıyı kurtararak dikkatleri üzerine çekti ve turnuvanın şu ana kadarki en önemli yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.

İdeal kadroda, Fransız Kylian Mbappé, Norveçli Erling Haaland, Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Vinícius Júnior'un yanı sıra Brezilyalı Bruno Guimarães, Fransız Michael Olise ve vatandaşı Dayot Upamecano da yer aldı.