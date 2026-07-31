Ne kadar çok ararsanız arayın ya da kime sorarsanız sorun, Hollanda'da bugüne kadar hiç kimse Tim van der Leij'yi Erling Haaland ile kıyaslamadı. Oysa VfB Stuttgart, 20 yaşındaki forveti RKC Waalwijk'ten transfer ettiğinde, komşu ülkede onun şimdiden "Haaland 2.0" olarak anıldığı söylenmişti. Ancak bu benzetme yalnızca Alman medyasında yapıldı.

Pekala, dış görünüşlerindeki benzerlikler mecazi anlamda zorlama sayılmaz. Van der Leij de Norveçli yıldız gibi başında uzun ve gösterişli saçlar taşıyor, bunları da futbol oynarken bir saç bandıyla topluyor. Ayrıca çok uzun; 1,93 metrelik boyuyla eski Dortmundlu'dan yalnızca biraz daha kısa.

Ancak Van der Leij'yi oynarken izlediğinizde akla daha çok eski bir Stuttgartlı geliyor. Hollandalı oyuncu, dikkat çekici fiziğine rağmen özellikle teknik açıdan da çok iyi özelliklere sahip olduğu için insanın aklına hemen Nick Woltemade geliyor.

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Tim van der Leij, VfB Stuttgart öncesinde ne kadar gol attı?

Swabialılar, şu ana kadar hiçbir genç milli takımda forma giymemiş olmasına rağmen hızlı bir yükseliş yaşayan bu hücumcu için 1,2 milyon euro ödedi. Van der Leij bir dönem üç yıl boyunca PSV Eindhoven altyapısında yetişti, ardından 2017 ile 2025 yılları arasında Vitesse Arnhem forması giydi. Burada U18, U19 ve U21 takımlarında 59 resmi maçta 25 gol attı.

Vitesse geçen yaz lisansını kaybetmenin eşiğine geldiği ve bu nedenle bonservissiz olarak alınabildiği için, Eredivisie'den düşen Waalwijk harekete geçti. Hollanda'nın asansör kulübü olarak anılan ekibe, 2. Lig'e yaptığı transfer, van der Leij'yi yeniden memleketi Noord-Brabant eyaletine götürdü ve oyuncu ilk andan itibaren parladı.

Her ne kadar ligi altıncı sırada bitiren Waalwijk, play-off'larda doğrudan geri dönmeyi başaramasa da, takımın buraya kadar gelmesinde van der Leij'nin büyük payı vardı. Ligde 13 gol attı, kupada ise üç maçta dört kez ağları havalandırdı. Bu istatistikler ve ilk 11 oyuncusu olarak gösterdiği gelişim, onu VfB'ye taşımaya ve 2030'a kadar sözleşme almaya yetti.

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"Mantıklı değil": Tim van der Leij, VfB Stuttgart transferine şaşırdı

Burada ilk etapta yeni çevreye alışması için 3. Lig'deki ikinci takımda düşünülüyor. Ancak transferi profesyonel takımın kanalları üzerinden duyuruldu, ayrıca van der Leij'nin sözleşme imzasında spor direktörü Christian Genter ile birlikte fotoğrafı paylaşıldı. Van der Leij için artık örnek isim, aynı menajerlik şirketi tarafından temsil edilen vatandaşı Ramon Hendriks olmalı. 24 yaşındaki oyuncu da iki yıl önce önce ikinci takımda görev aldı, ancak kısa sürede profesyonel ekipte düzenli forma giyen bir isme dönüştü.

Van der Leij için Almanya'ya sıçrama her halükarda büyük bir adım. Kısa süre önce Hollanda futbol dergisi Voetbal International'a konuşan oyuncu, "Stuttgart II 3. Lig'de oynuyor, üstelik bu da güçlü bir lig. Bazı kulüplerde 20 bin ya da 30 bin taraftarın önünde oynuyorum. Çılgınca, değil mi? Bu, Waalwijk'te cuma akşamı olduğundan çok daha fazla" dedi.

Orada iki ayağını da kullanabilen forvet, Neckar kıyısındaki kulübün kendisini nasıl fark ettiğine oldukça şaşırdığını gösterdi. Transferini anlatırken birkaç kez "tuhaf" kelimesini kullandı. Van der Leij, "Dürüst olmak gerekirse ben de elbette bu adımı beklemiyordum" dedi. "Vitesse'in U19 takımından sadece bir yıl içinde VfB'ye geçmek; kulağa pek mantıklı gelmiyor."

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Tim van der Leij'nin VfB Stuttgart'taki perspektifi ne?

Bu yüzden, kazançlı teklifi kabul edip etmemesi konusunda bile şüpheleri oldu. "Bunu evde konuştum. Her şey biraz fazla hızlı gitmiyor mu? Biraz daha beklemek daha iyi olmaz mı? Ama bu o kadar harika bir fırsattı ki kaçırmam mümkün değildi. Gelecek sezon yine geleceklerini kim söyleyebilir? Bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Ben böyle hissettim."

Van der Leij'nin Stuttgart'taki geleceğinin nasıl şekilleneceğini takip etmek ilginç olacak. Sebastian Hoeneß'in takımı, son olarak Balingen'de oynanan ve 7-0 kazanılan hazırlık maçında oyuncuya zaten 45 dakika süre verdi. İlk takımla yapılan ilk antrenmanların ardından Hollandalının yakında Grassau'da yapılacak kampa da büyük ihtimalle katılması bekleniyor.

Hoeneß'in kadrosunda uzun boylu, fiziksel olarak etkileyici bir santrfor bulunmuyor. Ermedin Demirovic, van der Leij'den sekiz; Deniz Undav ise tam 14 santimetre daha kısa. Oyuncuyu eski Arnhem teknik direktörü Rüdiger Rehm, Heilbronner Stimme'ye "makine" olarak tanımlamıştı.

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Tim van der Leij'nin güçlü yönleri bunlar

Tıpkı bir zamanlar Woltemade gibi van der Leij de fiziği sayesinde hava toplarında üstünlük kurabiliyor, ancak hedef santrfor olarak topu çok iyi tutup saklayabiliyor da. Ceza sahasında Waalwijk formasıyla yüksek bir gol kararlılığı gösterdi ve gerek kafayla gerek ayağıyla, mükemmel pozisyon alışları sayesinde acımasızca bitirdi. Ayrıca ikna edici bir pres performansı sergiledi. Belli bir bitmek bilmezlik ve yüksek enerji, onun oyununu tanımlayan özellikler arasında yer alıyor.

Van der Leij, "Çılgın olan şu ki, küçük bir çocukken babama her zaman bir gün Bundesliga'da oynayacağımı söylerdim" dedi ve "her şey iyi giderse" "bir gün" profesyonel takım kadrosuna girmeyi umduğunu söyledi: "Belki hatta bir Şampiyonlar Ligi maçında. Bu gerçekten harika olurdu."

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Tim van der Leij'nin VfB Stuttgart'taki durumu: Geçen yıla benzer bir tablo

Elbette buna daha çok uzun bir yol var. Büyük ihtimalle kariyerinde şimdiye kadar yürümesi gereken en uzun yol da bu. Ancak hiçbir şey imkansız değil, VfB cephesinden de değil. Van der Leij'ye tanıdık gelecek bir durum bu.

Çünkü Waalwijk'te de yerleşik bir 9 numaranın arkasında ikinci forvet olarak transfer edilmişti. O zaman da van der Leij'nin zamana ihtiyacı olduğu, sonrasına ise bakılacağı söyleniyordu. Kısa süre sonra ise onsuz bir kadro düşünülmez hale geldi ve herkes ondan söz etmeye başladı. Sadece Haaland benzetmesi konusunda, Hollanda'da kimsenin aklına böyle bir şey gelmemişti.

Tim van der Leij: Kariyer performans verileri