Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, forvet oyuncusu Suudi Pro Ligi’ne transferi için artık yeşil ışık yaktı. Tıbbi muayene sonuçlarına bağlı olarak Al-Hilal’in kısa süre içinde transferin tamamlandığını duyurabileceği belirtiliyor.

Romano’ya göre, West Ham’a yaklaşık 64,5 milyon avroluk bir temel transfer ücreti ödenecek. Bonus ödemeler de dahil edildiğinde, Premier Lig’den küme düşen kulüp, Summerville için toplamda 76 milyon avroya kadar gelir elde edebilir.

Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği güçlü performanslarla 24 yaşındaki oyuncu, West Ham’ın küme düşmesini engelleyemese de Hollanda’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı. Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvada Summerville, etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti; Dünya Kupası’nda oynadığı dört maçta iki gol attı ve iki asist yaptı.

Suudi Arabistan'a transfer: Crysencio Summerville'in arkasında çalkantılı bir yol var

Bunun üzerine öncelikle AS Roma devreye girdi ve Oranje’nin parlayan yıldızını mutlaka Serie A’ya getirmek istedi. Ancak West Ham’ın 46 milyon avroluk teklifi reddettiği ve en az 60 milyon avroda ısrar ettiği söyleniyor. Böylece Al-Hilal sonunda araya girmeyi başardı ve görünüşe göre Summerville’in kendisiyle de anlaştı. Romano bu konuda “Roma’nın son ana kadar her şeyi denediği çılgın 48 saat” diye yazdı.





Getty Images





Summerville, Feyenoord Rotterdam’ın altyapısından yetişti; ancak soyunma odasında yaşanan bir kavga nedeniyle burada çıkış yapması engellendi. FC Dordrecht ve ADO Den Haag’a kiralandıktan sonra Summerville, henüz 18 yaşındayken İngiltere’ye gitti; orada ilk olarak Leeds United’ın U23 takımında kendini kanıtlayarak üst seviyelere tırmanmak zorunda kaldı. 2024 yılında West Ham United, Londra’da 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmesi bulunan bu dribbling ustası için 30 milyon avroya yakın bir bedel ödemişti.