Juventus’un orta saha oyuncusu Weston McKennie, Mauricio Pochettino’nun göreve getirilmesinin ardından ABD’li yıldızların Manchester United ile anılmasının doğal olduğunu söyledi. Haiti’ye karşı oynayacakları CONCACAF Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan 28 yaşındaki oyuncu, birkaç Amerikalı futbolcunun Old Trafford kulübüne katılabileceğini belirtti.

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ABD’li lider transfer söylentilerine değindi

McKennie, ABD’li oyuncuların görevinden ayrılacak teknik direktörleriyle İngiltere’de yeniden bir araya gelme ihtimalini reddetmeyerek Torino’da merak uyandırdı. Arjantinli teknik direktörün yönetiminde takımın kilit liderlerinden biri olan 1998 doğumlu orta saha oyuncusu, gazetelerin kendisini ve vatandaşlarını şimdiden Manchester United ile ilişkilendirdiğini belirtti. Şu an önceliği Juventus olsa da Serie A’da düzenli olarak forma giyen McKennie, milli takımdan birkaç yetenekli arkadaşının yeniden bir araya gelme fikrine sıcak bakabileceğine inanıyor.

Orta saha oyuncusu milli takımdaki arkadaşlarının kalitesine güveniyor

ABD kadrosundaki bazı oyuncuların önümüzdeki 12 ay içinde yeni fırsatlar araması beklenirken, Old Trafford yönetiminin tanıdık isimleri hedefleyebileceğine dair spekülasyonlar arttı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan McKennie, basın toplantısında şunları söyledi: “ABD milli takımı oyuncuları Manchester United’da mı? Pochettino’nun burada geçirdiği sürenin bu kadroyu takdir etmesini ve kadronun sahip olduğu kaliteyi görmesini sağladığını düşünüyorum.

“Evet, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu takımda muhtemelen yakında veya gelecek yıl içinde transfer olacak çok sayıda oyuncu var. Bu yüzden transfer iddialarının bir ölçüde kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yine de sonuçta bir teknik direktörün aklından neler geçtiğini veya nasıl oyuncular aradığını asla bilemezsiniz. Buna rağmen birkaçımızın United ile anıldığını görebiliriz, hatta belki bu gerçekten olur...”

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Görevinden ayrılacak teknik direktörden bugüne odaklanma çağrısı

Pochettino ise Haiti karşısında milli takımdaki görevlerini tamamlayıp İngiltere’ye uçmaya hazırlanırken temkinli bir tutum sergiledi. Manchester United’ın başına geçecek teknik direktör, iki yılı aşkın süredir çalıştırdığı grubu övse de oyuncularından şu ana odaklanmalarını istedi.

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Milli takım kadrosundan oyuncu transfer edip etmeyeceği sorulan Pochettino, şöyle dedi: “Her iyi oyuncu her zaman en üst seviyeye ulaşmayı hayal eder. Ancak şu anda bugüne, milli takım maçına ve mevcut kulüplerine odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum.

“Bu milli takım kadrosundaki bütün oyuncuları iki yılı aşkın süredir çok iyi tanıyorum ve inanılmaz yetenekliler. Elbette gelecekte zamanı geldiğinde, kararlar almak ve çok iyi tanıdığımız oyuncuları transfer etmeye çalışmak için durumu yakından değerlendireceğiz.”

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Kış transfer dönemi öncesinde kümede kalma mücadelesi

Ocak ayı transfer piyasasını konuşmadan önce Pochettino’nun, United’ı Premier League’de düşme hattından uzaklaştırmak için bir buçuk aylık lig mücadelesi bulunuyor. Teknik ekip, herhangi bir oyuncu profilinin İngiliz kulübünün kış dönemindeki ihtiyaçlarına uyup uymadığını ancak sahadaki sonuçları istikrara kavuşturduktan sonra değerlendirecek. McKennie ise bu haftaki milli maçların tamamlanmasının ardından Torino’ya dönecek.