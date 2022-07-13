Transfer için anlaşan Manchester United ve Barcelona, Frenkie de Jong'u bir türlü ikna edemiyor

Barcelona'da kalma konusundaki ısrarını sürdüren Hollandalı oyuncu iki kulübün de elini kolunu bağladı.

Manchester United'ı uzun süredir peşinden koşturan Frenkie de Jong'un menajeri, oyuncusunun bu yaz Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

İngiliz kulübünün yöneticileri Richard Arnold ve John Murtough Pazartesi günü transferi bitirmek için İspanya'ya giderek, Barcelona sportif direktörü Jordi Curyff, futbol direktörü Mateu Alemany ve asbaşkan Rafa Yuste ile görüşmüştü.

İki kulüp 65 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonuslardan oluşan teklif üzerinde el sıkıştı. Ancak De Jong'dan yine olumsuz yanıt geldi.

De Jong, Manchester United'a gidecek mi?

Guardian'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun menajerleri Ali Dursun ve Hasan Çetinkaya, United yönetimine De Jong'un Barcelona'da kalma kararını iletti.

İstediği transferleri bir türlü gerçekleştiremeyen Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın eski öğrencisiyle yeniden buluşma hayali büyük bir darbe aldı.

De Jong'un bu tavrı, maaş bütçesinde yer açmak için oyuncunun satışına bel bağlayan Barcelona'yı da zor durumda bıraktı.

Barcelona'da dörtlü zirve

Barcelona, De Jong'a kulüpte kalması halinde maaşında indirime gitmesini teklif etti, ancak Hollandalı yıldız bu öneriye de sıcak bakmadı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Alemany, Cruyff ve teknik direktör Xavi antrenman öncesinde De Jong'la bir görüşme yaparak durumu açıkladı.

Xavi, 16 Temmuz'da ABD'de başlayacak olan sezon öncesi kampına kadar bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Fakat pandemi sürecinde yaklaşık 20 milyon euro tutarındaki alacağını ertelemeyi kabul eden De Jong, 16 milyon euroluk maaşının bir bölümünden feragat etmek istemiyor.