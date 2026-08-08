Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, açık olan yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştı.

"Radio Catalunya 1" radyosu, dün cuma günü, Barcelona ve Manchester City'nin Rodri'nin 50 milyon euro karşılığındaki transferinin temel maddeleri konusunda anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

Bu gelişme, Manchester City'nin 45 milyon euro ve buna ek olarak 5 milyon euro değişkenlerden oluşan ilk teklifi reddetmesinin ardından yaşandı.

Ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano, Rodri transferinin Barcelona lehine kesinleştiği iddiasını yalanladı.

Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Rodri transferini tamamlama konusunda son derece emin. İlk teklifin Manchester City tarafından reddedilmesinin ardından herhangi bir endişe yok."

Şunları ekledi: "Barcelona yeni bir resmi teklif gönderecek, ayrıca Rodri, Manchester City'ye tüm saygısıyla (ayrılmak istiyorum) diye bildirdi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona, reddedilen teklifin üzerinde bir teklif sunacak ve tüm taraflarda transferin yakında tamamlanabileceğine dair bir inanç var."



