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Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transferini resmen duyurdu

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Bordo-mavili ekibin deneyimli orta saha oyuncusu, Parma'ya transfer oluyor...

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Trabzonspor ile Parma'nın bu transfer için 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı konuşuluyordu.

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Bordo-mavililer, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması altında çıktığı 38 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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