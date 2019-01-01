Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transferini resmen duyurdu

Bordo-mavili ekibin deneyimli orta saha oyuncusu, Parma'ya transfer oluyor...

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Trabzonspor ile Parma'nın bu transfer için 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı konuşuluyordu.

Bordo-mavililer, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması altında çıktığı 38 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yapmıştı.