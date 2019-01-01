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Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kadrosuna katıyor

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Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...

Trabzonspor, geçen sezon Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi.

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Trabzonspor Kulübü ile bugün son bir görüşme yapacak olan Kosovalı futbolcu ile sözleşme imzalanması ve ardından da bordo-mavili takımın antrenmanına çıkması bekleniyor.

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Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.

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