Tottenham, Christian Eriksen'i Real Madrid'e önerdi!

Tottenham, Real Madrid'in uzun süredir gündeminde olan Danimarkalı yıldız için İspanyol devinin kapısını çaldı...

yönetiminin, takımın başarılı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i 'e önerdiği öne sürüldü.

Marca'nın haberine göre Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Genel Menajeri Jose Angel Sanchez ile temasa geçerek Eriksen transferinin detaylarını görüştü.

Bilindiği üzere Real Madrid geçtiğimiz yıl Eriksen için Tottenham'ın kapısını çalmış ancak 150 milyon euro'luk bonservis bedeli talebi karşısında geri adım atmıştı.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, sözleşmesindeki son yılına giren ve yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Danimarkalı yıldızı bu yaz elden çıkararak gelir elde etmeyi planlıyor.

Haberde Tottenham'ın Eriksen için 70 milyon euro talep ettiği de kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Tottenham forması altında çıktığı 51 resmi maçta 10 gol atıp 15 de asist yapmıştı.