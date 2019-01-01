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Galatasaray

Tetteh, Galatasaray için ücretinde indirime gitti

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Galatasaray, Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh için yaptığı teklifi tekrarladı.

Forvet transferlerinde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Benjamin Tetteh için görüşmelere devam ediyor.

Akşam'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh için 7.5 milyon euro'luk teklifini yineledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesinin ardından kendi ücretinde 1 milyon euro'luk indirime gittiği bildirildi.

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Ganalı oyuncu bu sezon 22 maça çıktı, 9 gol attı, 2 asist yaptı.

 

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