Sinan Gümüş, Genoa yolunda
Yorum()
AA
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer olacağı konuşuluyor.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Genoa, 25 yaşındaki oyunuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haberde anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği de kaydedildi.
Dünyanın en büyük 30 futbol kulübü... Listede tek Türk takımı var!
Teknik direktörlüğünü Cesare Prandelli'nin yaptığı Genoa'nın kadrosunda daha önceden Galatasaray forması giyen Koray Günter ile Goran Pandev de bulunuyor.
Sinan Gümüş, bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere toplam 24 resmi maçta forma giyip 4 gole imza attı.