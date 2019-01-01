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Sevilla cephesinden Ever Banega açıklaması! "Galatasaray'dan teklif..."

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Galatasaray'ın peşinde olduğu konuşulan Ever Banega için flaş açıklama...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Sevilla forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'nın peşinde olduğu konuşuluyordu.

Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli oyuncu için Galatasaray'dan bir teklif almadıklarını söyledi.

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beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Monchi, "Sevilla ile Galatasaray arasında Banega için hiçbir kontak olmadı. Ever Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık." dedi.

30 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Boca Juniors ile de anılıyordu.

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