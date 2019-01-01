Canlı Skorlar
Beşiktaş

Şenol Güneş'in hedefindeki isim belli oldu: Berat Djimsiti

Son güncelleme
Yorum()
getty
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in transfer listesindeki ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna olabildiğince takviye yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

beIN Sports'da yer alan habere göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve 'hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu' olarak tanımladığı ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu öğrenildi.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Editörün Seçtikleri

 

Sonraki haber:
Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen taburcu oldu, Ali Koç ziyaret etti
Sonraki haber:
Süper Lig'deki devre arası transferleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
Sonraki haber:
Monaco, Antalyaspor'dan Vainqueur'ün transferini resmen açıkladı
Sonraki haber:
ÖZEL HABER | Erol Bulut cephesinden istifa iddialarına yanıt
Sonraki haber:
ÖZEL RÖPORTAJ | Jerome: Daha önce nasıl bir golcü olduğumu gösterdim. Yine atmaya devam edeceğim!
Kapat