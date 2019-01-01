Şenol Güneş'in hedefindeki isim belli oldu: Berat Djimsiti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in transfer listesindeki ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna olabildiğince takviye yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

beIN Sports'da yer alan habere göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve 'hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu' olarak tanımladığı ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu öğrenildi.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.