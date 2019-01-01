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Şener Özbayraklı ile Tolgay Arslan takasında sıcak gelişme!

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Şener Özbayraklı, Beşiktaş'a transfer olmak için yeşil ışık yaktı. Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasında son gelişme...

Fenerbahçe, Tolgay Arslan için ciddi bir mesai harcarken Beşiktaş da Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, Şenol Güneş'in yeniden kadrosunda görmek istediği Bursaspor'dan eski öğrencisi Şener Özbayraklı, siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yaktı. Şenol Güneş'le yeniden çalışmayı arzulayan sağ bek oyuncusu, Tolgay Arslan konusunda iki kulübün anlaşmaya varmasını bekleyecek.

Öte yandan Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transfer olması için iki kulübün anlaşması bekleniyor. Beşiktaş son olarak Tolgay için Şener + 3,5 milyon euro talep ederken Fenerbahçe, Şener + 2,5 milyon euro'luk teklif sundu. Pazarlıklar son aşamaya gelirken bu takasın gelecek hafta sonuçlanması bekleniyor.

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