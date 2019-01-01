Real Madrid'den Neymar ve Mbappe açıklaması

PSG'nin iki büyük yıldızının adı uzun süredir Real Madrid'le anılıyor. İspanyol devinin en yetkili ağzı, Florentino Perez, bu konuyla ilgili konuştu.

Başkanı Florentino Perez, Neymar ve Kylian Mbappe'yi transfer etme niyetinde olmadıklarını söyledi.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden ve 'yı üçüncü sırada bitirebilen Real Madrid, Zinedine Zidane önderliğinde büyük bir kadro revizyonuna gidecek. Bu revizyon dahilinde takıma katılması beklenen iki büyük yıldız olarak Neymar ve Mbappe öne çıkıyordu. Fakat Perez, bu oyuncuların hayalini kuran taraftarların hevesini kırdı.

Onda Cero'da yayınlanan El Transistor isimli programın konuğu olan Perez, bu konudaki soruya "Neymar ve Mbappe'yle ilgili Zidane'la ya da başka biriyle hiçbir görüşmem olmadı. Mbappe'nin menajerleriyle de görüşmedik ve görüşmeyeceğiz de. Geçen yıl bu oyuncuları istemediğimizi söylemiştik. Bu yıl da istemiyoruz. Biz bir oyuncuyla ilgilenirsek, kulübüyle temasa geçeriz." yanıtını verdi.

20 yaşındaki Kylian Mbappe, bu sezon 'de çıktığı 29 maçta 33 gol attı ve gol krallığı tacını taktı.