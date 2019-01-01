Real Madrid, Julian Brandt için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı

Real Madrid, Bayern ve Dortmund'un da peşinde olduğu 22 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro'yu gözden çıkarttı.

'in gözlemcileri genç yaşta bulup takıma kattıkları Asensio, Ceballos ve Vinicius Jr. gibi isimlere bir yenisini eklemek için Juian Brandt'ı yakından izliyor.

2022'de sözleşmesi sona erecek olan genç oyun için, Real Madrid tarafından önerilen fiyat 25 milyon euro.

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AS gazetesinde yer alan habere göre Zinedine Zidane'ın tekrardan takımın başına getirilmesiyle birlikte gelecek sezonun şampiyonluk adayı kadrosunu kurmaya hazırlanan Madrid, yıldız oyuncuların yanı sıra Brandt gibi genç yetenekleri de takıma katmaya kararlı.

Bu sezon 11 gol 7 asistlik perfomansla sezona devam eden Alman oyuncu, aynı zamanda Joachim Löw tarafından Mart ayında oynanacak olan 2020 Avrupa Kupası Ön Eleme maçları için aday kadrosuna da eklenmişti.

Alman basınında yer alan haberlere göre de Brandt ile Dortmund ve Bayern de yakından ilgileniyor.